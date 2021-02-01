"الانتخابات المقبلة" على طاولة صالح والحلبوسي

شفق نيوز/ أكد رئيسا الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، على أهمية توفير النزاهة والشفافية للانتخابات المبكرة بعيداً عن "التزوير والتلاعب"، وشددا على ابعاد قوت المواطنين عن المسائل السياسية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الرئيس برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مبيناً أنه تم خلال اللقاء مناقشة التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد.

وأوضح أنه جرى التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الأمنية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالضغط على الخلايا الإرهابية، وقطع الطريق أمام محاولات زعزعة أمن واستقرار المواطنين، ودعم الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في تحقيق ذلك.

وتطرّق الاجتماع أيضاً، وبحسب البيان، إلى الانتخابات المقبلة، حيث نوُقشت الاستعدادات الجارية لتنظيم الاقتراع، مع التأكيد على أهمية توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية في مختلف مراحل العملية الانتخابية، بعيداً عن التزوير والتلاعب.

وأشار إلى أنه جرى بحث الأوضاع الاقتصادية والصحية التي تواجه البلد، وأهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وإقرار الموازنة بالاستناد على عدم زج قوت المواطنين في المسائل السياسية، ودعم الشرائح الفقيرة وضمان حقوق جميع المواطنين.