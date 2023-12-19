الانتخابات المحلية العراقية.. الحلبوسي يكتسح بغداد والمالكي والعامري يتصدران أعلى الاصوات

شفق نيوز/ أظهرت النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، فوز حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان "المقال" محمد الحلبوسي بأعلى الأصوات في العاصمة بغداد، في حين تصدر تحالف "نبني" بزعامة هادي العامري وائتلاف "دولة القانون بزعامة نوري المالكي على ابرز النتائج.

وقبل قليل، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات التي جرت أمس الاثنين في جميع محافظات العراق باستثناء إقليم كوردستان.

واكتسحت قائمة حزب "تقدم" برئاسة الحلبوسي أصوات الناخبين في بغداد، حيث أظهرت نتائج العاصمة العراقية "تقدم أولاً نبني ثانياً دولة القانون ثالثاً والسيادة رابعاً ثم قوى الدولة ثم عزم".

وفي ذي قار، جاء نبني أولاً ثم دولة القانون وقوى الدولة ثالثاً ثم الماكنة والمهمة خامساً.

أما نتائج محافظة المثنى، فجاءت: دولة القانون أولاً ثم قوى الدولة ونبني ثالثاً وابشر ياعراق رابعاً.

وفي الأنبار: تقدم أولاً الأنبار هويتنا ثانياً ثم قمم والسيادة رابعاً وعزم العراق خامساً

وبينت مفوضية الانتخابات أن تحالف تقدم في محافظة الأنبار حصل على 145733 صوتاً

وأظهرت نتائج صلاح الدين: الجماهير ثم تحالف الإطار ثم العزم ثم تقدم ثم السيادة.

أما نتائج نينوى، فجائت نينوى لأهلها ثم الديمقراطي الكوردستاني بـ 127938 صوتا، ثم العقد الوطني ثم السيادة ثم تقدم.

ونتائج كربلاء: إبداع أولاً ثم دولة القانون ونبني ثالثاً ثم ابشر ياعراق وإشراقة كانون خامساً.

وفي ميسان أظهرت النتائج: نبني أولاً دولة القانون ثانياً ثم قوى الدولة ثم أجيال وقيم خامساً

ونتائج البصرة: تصميم أولاً ثم نبني ثم دولة القانون ثم قوى الدولة.

أما كركوك فقد أظهرت النتائج: قوتنا أولاً ثم التحالف العربي وتركمان العراق ثالثاً والقيادة رابعاً والديمقراطي الكوردستاني خامسا بـ 46749 صوتا.

ونتائج القادسية (الديوانية): نبني أولاً ثم دولة القانون ثم قيم ثم قوى الدولة ثم إشراقة كانون.

ونتائج بابل: نبني أولاً ثم دولة القانون وقوى الدولة ثالثاً ثم إشراقة كانون

ونتائج النجف: نبني أولاً ثم دولة القانون والوفاء ثالثاً وقوى الدولة رابعاً ثم ابشر يا عراق

ونتائج واسط: واسط أجمل أولاً دولة القانون ثانياً ثم نبني ثم تحالف قوى الدولة

ونتائج ديالى في انتخابات مجالس المحافظات: تحالف ديالتنا أولاً تقدم ثانياً ثم تحالف السيادة، والديمقراطي الكوردستاني بـ 6804 صوتاً.