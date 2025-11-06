الانتخابات العراقية..  7744 مرشحاً و 848 مستبعداً حتى الآن

شفق نيوز– بغداد

أعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الخميس، أن عدد المرشحين المستبعدين من الانتخابات المقبلة بلغ 848 مرشحاً .

وأضافت جمانة الغلاي في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، أن العدد الكلي للمرشحين المسجلين للانتخابات حتى اليوم وصل إلى 7744 مرشحاً.

وتجرى الانتخابات التشريعية في العراق يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.