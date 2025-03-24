الانتخابات العراقية.. 43 مركزا بكركوك لتحديث سجل الناخبين و4 مدن يمنع النقل "منها وإليها"

شفق نيوز/ كشف مسؤول اعلام مفوضية الانتخابات في كركوك علي البياتي، يوم الإثنين، عن وجود 43 مركزا انتخابيا في المحافظة لاستقبال المواطنين بشأن تحديث بياناتهم، فيما أكد وجود 4 محافظات لا يمكن النقل منها واليها.

وقال البياتي لوكالة شفق نيوز، إن "مفوضية الانتخابات المستقلة، عممت بالمباشرة بتحديث سجل الناخبين لعموم المحافظات ومنها محافظة كركوك، حيث سنقوم اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، ولمدة شهر بتحديث البيانات".

وأضاف البياتي أن "محافظة كركوك فيها 43 مركزا انتخابيا سوف تستقبل جميع المواطنين لغرض تحديث سجل الناخبين"، مبينا أن "المراكز ستستقبل من لا يمتلك بطاقة او لم تظهر بصمته او يريد نقلها من مركز انتخابي من اقضية ونواحي كركوك الى مركز المحافظة، فانه يستطيع ذلك".

وكشف البياتي أن "مواليد 2007 سوف يشاركون لأول مرة في انتخابات العراق، وذلك يتحقق من خلال مراجعتهم الى مراكز تحديث سجل الناخبين لاصدار البطاقة الانتخابية لهم للمشاركة في الانتخابات البرلمانية"، مبينا أن "اربعة محافظات لا يتم فيها قبول النقل منها واليها، وهي محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى والانبار، حسب تعليمات المفوضية العليا للانتخابات المقر العام".

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، يوم الاثنين، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين يوم غد الثلاثاء، فيما أكدت أن عملية التحديث ستستمر لمدة شهر واحد.

ومن المفترض أن تجرى الانتخابات في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حسب الموعد الدستوري المحدد لها.