الانتخابات العراقية.. فتح باب التسجيل امام الاحزاب الراغبة بالمشاركة

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الاربعاء، عن فتح باب التسجيل للاحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وقالت المفوضية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها فتحت باب التسجيل للاحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2021 يوم السبت الموافق 9 كانون الثاني 2021 ولغاية يوم السبت الموافق 16 كانون الثاني2021.

وأوضحت أن فترة استقبال قوائم المرشحين الراغبين بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي 2021 ، ستكون ابتداءً من يوم السبت الموافق 9 كانون الثاني 2021 ولغاية يوم الخميس الموافق 28 كانون الثاني 2021 .

واعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6 حزيران عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية

ولاقى اعلان الكاظمي موعد الانتخابات ترحيبا امميا وتعهدا بالدعم، والعمل على نجاحها الا ان مواقف الكتل السياسية مازالت مبهمة ومقسمة حيال الموعد وآليات اجراء الانتخابات.