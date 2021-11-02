الانتخابات العراقية على طاولة فرنسا وبريطانيا في هامش مؤتمر غلاسكو

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء، عن مشاركتها في المُؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP26" الذي تجري أعماله في مدينة غلاسكو باسكتلندا.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وزير الخارجيَّة فؤاد حسين شارك في المُؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP26"، الذي تجري أعماله في مدينة غلاسكو باسكتلندا، بمُشارَكة وفود تمثل نحو 200 دولة، لبحث سُبُل التقليل من الانبعاثات بحلول عام 2030 والمُساعدة في تحسين الحياة.

وأوضح البيان، أنه من المقرر أنَّ يُشارَك أعضاء الوفد العراقيّ في العديد من اللجان الفنية والتي تخص العمل المُشترَك معاً لمُواجهة التغيرات المناخية والتي تواجها دول المنطقة في إطار التهديدات المُنبثقة من الحرارة الكونية.

وعلى هامش المُؤتمر، أشار البيان إلى أن وزير الخارجيَّة بحث مع الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون، التطورات الإقليميَّة والدوليَّة، وتطوير العلاقات الثنائيَّة وسُبُل تعزيزها نحو المزيد من التعاون الثنائيّ المُشترَك بما يخدم المصالح المُشترَكة للشعبين.

وتطرق الوزير وفق البيان، إلى العمليّة الانتخابيّة التي جرت في العراق ومسارها ونتائجها، وفي جانب آخر تم الاشارة إلى ظروف إعادة البناء في الموصل.

وفي لقاء آخر جمع وزير الخارجيَّة فؤاد حسين مع وزير الدولة لشُؤُون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطانيّ جيمس كلفيرليّ، جرى خلاله بحث سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة بين البلدين، وأهميّة التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المُشترَك.

وناقشا -أيضاً- تطوّرات الأوضاع السياسيّة في العراق، والانتخابات التي جرت في العراق مؤخرا، وفق البيان الذي قال إن الوزيرين بحثا كذلك عدداً من القضايا الإقليميَّة والدوليَّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك.

من جانبه أكد كليفرلي دعم المملكة المتحدة للعراق سياسيّاً واقتصاديّاً، ورغبته في تطوير العلاقات مع العراق على الصُعُد كافة.