الانتخابات العراقية.. الحكيم يدعو للمشاركة وتعويض مساحة المقاطعين

شفق نيوز– بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، أن زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، سيوجه مساء اليوم الأربعاء، رسالة خاصة حول الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأضاف المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الرسالة ستتضمن عدة توجيهات، أبرزها حث جميع مكونات الشعب العراقي على المشاركة لتعويض "مساحة المقاطعين"، وتغليب المصلحة الوطنية لأبناء الشعب لبناء دولة قوية تعتمد على نظام ديمقراطي يرتكز على إرادة المواطنين وممثليهم من المرشحين من مختلف القوى السياسية.

وأكد المصدر، أن الحكيم سيشدّد في رسالته على ضرورة نبذ الخطابات الطائفية التي تثير الفتن وتقوي الانقسامات الحزبية والطائفية في المشهد السياسي العراقي.

وأعلن زعيم التيار الوطني الشيعي (الصدري سابقاً) مقتدى الصدر، مقاطعة الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

الصدر أشار إلى أن هذه المقاطعة تأتي احتجاجًا على ما وصفه بـ"الفساد المستشري" في العملية السياسية، و"الهيمنة المستمرة" من قبل "عشاق السلطة ومحبي الكراسي"، محذرًا من تصعيد سياسي محتمل قبيل الانتخابات.

وفي وقت لاحق، رفض الصدر عرضًا من "الإطار التنسيقي" يقضي بتسمية شخصية من قبله لرئاسة الحكومة المقبلة مقابل عدم التدخل في مسار الانتخابات، مؤكدًا تمسكه بخياراته السياسية الخاصة وفق مانقله مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز.

كما أشار المصدر، إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة للفترة المقبلة، تشمل التصعيد الشعبي من خلال العودة إلى الاعتصامات، أو الدفع نحو تأجيل الانتخابات، أو قبول نتائج الانتخابات مع توجيه قواعده الشعبية لمقاطعتها.

وعلى الرغم من دعوات بعض أنصاره للتظاهر دعمًا لموقفه، فقد أبدى الصدر تحفظًا على هذه التحركات، مؤكدًا على ضرورة تجنب أي تصعيد قد يُستغل ضد التيار.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تشهد الساحة السياسية العراقية حالة من الاستقطاب والتوتر، مما يزيد من تعقيد المشهد قبيل الانتخابات المرتقبة.