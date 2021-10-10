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الانبار تخوض الاقتراع العام للانتخابات باجراءات امنية مشددة.. صور

Category: سیاسة

Date: 2021-10-10T05:04:11+0000
الانبار تخوض الاقتراع العام للانتخابات باجراءات امنية مشددة.. صور

شفق نيوز / انطلقت عملية التصويت العام للانتخابات البرلمانية المبكرة، منذ الساعة السابعة من صباح اليوم الاحد، بعموم مدن محافظة الانبار غربي العراق، حيث بدأت مراكز الاقتراع باستقبال الناخبين، وسط "اجراءات امنية مشددة".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في الانبار، إن مدن المحافظة شهدت استنفاراً أمنياً مكثفاً، خاصة في الشوارع الرئيسية وبالقرب من مراكز الاقتراع، بهدف تأمين العملية الانتخابية وسيرها بنجاح، بالاضافة إلى تأمين وصول الناخبين الى مراكز الاقتراع وحماية المنشآت الانتخابية.

وأوضح أنه تم منع حركة الدراجات النارية والعجلات الصغيرة والحِمل، من الحركة منذ الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد، وحتى الساعة السادسة من صباح الاثنين، وذلك تنفيذاً لتعليمات العمليات المشتركة.

 وعلى ضوء التعليمات، إغلاق المحلات والمطاعم والمولات، ويستثنى من ذلك، الصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية والفواكه والخضر والأفران.

ويبلغ عدد مرشحي الكتل والاحزاب المشاركة في الانتخابات فضلا على المرشحين المستقلين 166 مرشح، يتنافسون داخل اربعة دوائر انتخابية، الاولى تضم مدن شرقي الانبار ( الفلوجة والكرمة والصقلاوية ) والدائرة الثانية تظم قضاء الرمادي مركز المحافظة، والثالثة تضم مدن الرطبة والحبانية والعامرية، واما الدائرة الرابعة تظم المدن الغربية في الانبار.

ويحق لمليون و11396 ناخباً التصويت للمرشحين، داخل 2249 محطة اقتراع، موزعة في مدن المحافظة.

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