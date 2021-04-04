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الامن النيابية تكشف عن أجندة الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين العراق وأميركا

Category: سیاسة

Date: 2021-04-04T16:08:10+0000
الامن النيابية تكشف عن أجندة الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين العراق وأميركا

شفق نيوز/ اكدت اللجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الاحد، إجراء الحوار الاستراتيجي بين بغداد واشنطن في نهاية الأسبوع الجاري، مبينة أن الحوار سيناقش الواقع الاقتصادي والتعليم والكهرباء إلى جانب جدولة الانسحاب الأميركي من العراق.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي لوكالة شفق نيوز، إن "الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية ستعقد بالعراق في السابع من نيسان الجاري، وستكون استكمالا للجولة الاولى والثانية للحوار".

وأضاف ان "هناك محاور عدة على مستوى الحوار الاستراتيجي، ابرزها اخراج القوات الاميركية من العراق، وفي الوقت ذاته فان الحكومة شكلت لجنة خاصة لجدولة خروج الاميركان برئاسة وزير الخارجية وعضوية مستشار الامن الوطني ورئيس اركان الجيش ومدير مكتب رئيس الوزراء".

وتابع الركابي، ان "الحوار الاستراتيجي لا يركز على اخراج القوات الاميركية من العراق فقط، إنما هناك الكثير من القضايا كانت في الجولتين الاولى والثانية حول العلاقات بين بغداد وواشنطن خاصة التي تتعلق بالأمن والاقتصاد والتعليم والزراعة والكهرباء والنفط".

وبين ان "قرار مجلس النواب في 5 كانون الثاني 2020 يلزم الحكومة بإخراج القوات الاميركية من العراق على ذلك شكلت اللجنة برئاسة وزير الخارجية للحوار مع الجانب الاميركي ودراسة جاهزية القوات العراقية بعد اخراجهم من البلاد".

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