الامن النيابية تدعو بعثة الاتحاد الأوروبي الى تطوير قدرات القوات العراقية

شفق نيوز/ دعا رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية خالد العبيدي، يوم الثلاثاء، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق الى دعم جهود تطوير القوات الأمنية، ونقل التكنولوجيا المتطورة والتدريب التقني والفني.

وقال العبيدي في كلمة له في احتفالية الذكرى الخامسة لتأسيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز "ندعو بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية، لدعم إصلاح قطاع الأمن في العراق بمزيد من التعاون والعمل على تعزيز أواصر الشراكة والانتقال من دور الاستشارة الى نقل التكنولوجيا الامنية والتدريب التقني والفني على البرمجيات الجديدة في مجال ادارة القطاع الأمني".

واضاف "منذ عام 2919 ونهاية العام الحالي ونحن على تعاون وثيق بين العراق وبعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية".

وتابع العبيدي "ما نعمل عليه اليوم هو دعم وتعزيز ومراقبة ومساءلة قطاع الأمن والدفاع من خلال التشريعات للوزارات والأجهزة الامنية، والرقابة على الأداء والخدمة العامة لقطاع الأمن، وتعزيز برامج الأمن القومي للدولة، وتفعيل منظومة التحالفات الدولية بما يحفظ المصالح العليا للدولة العراقية وشعبها".

وأشار العبيدي "نطمح اليوم من خلال لجنة الامن والدفاع النيابية الى تطوير قطاع الأمن والدفاع وتحقيق المنهاج الحكومي وخاصة ما يتعلق ببناءً وتطوير البرامج الأمنية والتعشيق بين الادارة الامنية والتكنولوجيا لمواجهة تهديدات الأمن الداخلي كالمخدرات والابتزاز الالكتروني والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود".

واكد "نهدف اليوم إلى تعزيز منظومة الدفاع الوطني والعلاقة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة في اقليم كوردستان لتحقيق التكامل في الأمن القومي والسيطرة على السيادة الوطنية وهو ما سينعكس على برنامج الحكومة العراقية في تعزيز السيادة الاقتصادية والتقليل من اثار التهديدات على الامن القومي من خلال مسك الحدود الدولية لجمهورية العراق بما يحقق القيادة والسيطرة للدولة والقوات المسلحة العراقية".

وقال العبيدي "نطمح لأن يمنح القطاع الامني في العام المقبل حيزا كبيرا لعمل بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية لدعم الاصلاح الامني في العراق ضمن المجال التقني والفني ونقل الخبرات الى القوات الامنية العراقية خصوصا وزارة الداخلية".

واضاف "نسعى لتطوير قطاع الاستخبارات في الاجهزة الامنية وتعزيز قيم التعاون والشراكة لمواجهة التهديدات الاستباقية من خلال التعاون في بناء القدرات وإدخالهم في برامج متقدمة".

وختم بالقول ان "تطوير قطاع الحوكمة و الأتمتة والتخطيط الاستراتيجي والأمن السيبراني هو من الاولويات الاساسية لتطوير وبناء قطاع الامن والدفاع في العراق".