الامن النيابية تحمل أمريكا عدم امتلاك العراق مضادات جوية وتحذر من ضربة اسرائيلية

شفق نيوز/ حمل عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أحمد الموسوي، يوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية عدم امتلاك العراق لمنظومة دفاع جوي متطورة، محذراً من احتمالية تعرض البلاد لضربات اسرائيلية نتيجة لذلك.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "الكيان الصهيوني اخترق الأجواء العراقية ويقصف جمهورية إيران"، مبيناً أن "الأجواء العراقية أصبحت نقطة ضعف بالنسبة لإيران بسبب عدم امتلاك العراق منظومة وصواريخ تردع الكيان".

وأضاف أن "الفيتو الأمريكي حال دون امتلاك العراق لمنظومة دفاع جوي، وأن الحكومة العراقية الحالية اتجهت لاستيراد هذه المنظومة، وقد تم التعاقد مع كوريا الجنوبية".

وأوضح أن "المنظومة التي تعاقد العراق على استيرادها تبلغ كلفتها مليارين و700 ألف دولار، وتستخدم ضد الطائرات المعادية، لكنها لم تصل حتى الآن وتحتاج إلى وقت".

وأشار الموسوي إلى أن "الولايات المتحدة فرضت فيتو على الحكومات العراقية السابقة لمنعها من استيراد منظومة الدفاع الجوي"، مشدداً على أن "العراق يجب أن يكون دولة ذات سيادة كاملة من خلال امتلاك الأسلحة المتطورة وحماية أجوائه".

وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أن "العراق من البلدان المرشحة للاستهداف من قبل الإسرائيليين، وهناك دعم من البرلمان للحكومة للإسراع في استيراد الأسلحة المتطورة ومنظومة الدفاع الجوي لحماية الأجواء العراقية".

وأمس الثلاثاء، أعلن مجلس النواب العراقي، تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الامن والدفاع، والنزاهة النيابيتين واستضافة الجهات المعنية للوقوف على أسباب التلكؤ في شراء منظومات الدفاع الجوي.

وتحولت الأجواء العراقية منذ يوم الجمعة الماضي (13 حزيران 2025) مع تصاعد المواجهة العسكرية المفتوحة بين إسرائيل وإيران، إلى ساحة عبور خطيرة لصواريخ وطائرات الطرفين المتحاربين، وسط غياب منظومة دفاع جوي متطورة.

وكانت السلطات الأمنية العراقية قد نشرت، في وقت سابق، مضادات جوية في حقل البزركان النفطي بمحافظة ميسان، ضمن إجراءات احترازية في ظل التوترات الإقليمية.

واخبر مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن هذه المنظومات تُفعل للحماية والرصد فقط، دون وجود أوامر باستخدامها ما لم يُرصد تهديد مباشر.