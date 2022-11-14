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"الامن القومي" ينسحب من ملف مخيم الهول بعد خلاف مع وزيرة

Category: سیاسة

Date: 2022-11-14T12:54:22+0000
"الامن القومي" ينسحب من ملف مخيم الهول بعد خلاف مع وزيرة

شفق نيوز / كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الاثنين، عن انسحاب مستشارية الأمن القومي من ملف مخيم الهول السوري، فيما بيّن أن الانسحاب جاء بسبب تدخل وزيرة الهجرة وعملها على "ادخال" عوائل للعراق بلا تدقيق أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مستشارية الامن القومي العراقي انسحبت من ملف مخيم الهول في سوريا بعدما كانت هي الجهة الأولى في إدارة هذا الملف طيلة الفترة الماضية".

وأضاف المصدر ان هذا الانسحاب جاء "بسبب تدخل وزير الهجرة بهذا الملف والعمل على ادخال عوائل الى العراق خلال الفترة المقبلة دون تدقيق أمني ولا تأهيل مسبق لهم من أجل اغلاق ملف المخيم خلال شهر واحد فقط".

وبيّن المصدر أن هذا "ما دفع مستشارية الامن القومي العراقي الى الانسحاب من الملف حتى لا تتحمل أي مسؤولية امنية جراء هذه الخطوة".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، في 5 / 11 / 2022، اجتماعا خُصص لمناقشة ملف النازحين في مخيم الهول، فيما أكد الاجتماع على إعادة توطين النازحين ومعالجة موضوعهم إنسانياً.

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" حذرت ، في السابع من الشهر ذاته،  من "تغلغل" العنف والقتل في مخيم الهول بشمال شرق سوريا، الذي يضم عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم "داعش"، فيما بينت أن دول التحالف الدولي لا زالت "ترفض أو تؤخر" إعادة مواطنيها من المخيم.

ويعيش في مخيم الهول السوري الاف العوائل من ذوي تنظيم (داعش)، بينهم عوائل عراقية فيما تم اعادة جزء منهم الى العراق وتحديدا الى مخيم الجدعة فيما ترصد تتبقى العوائل الاخرى التي تنتظر تسوية اوضاعها وسط مخاوف من عدم اعادة تأهيل هذه العوائل أو تسلل مسلحي التنظيم عبرها الى الدول التي تعود اليها.

 

 

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