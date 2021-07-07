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الأمم المتحدة: هجوم الليلة الماضية في أربيل يدفع بالعراق نحو المجهول

Category: سیاسة

Date: 2021-07-07T08:04:21+0000
الأمم المتحدة: هجوم الليلة الماضية في أربيل يدفع بالعراق نحو المجهول

شفق نيوز/ اعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس - بلاسخارت يوم الأربعاء الهجوم الذي استهدف مطار اربيل الدولي مساء أمس تدفع بالعراق "نحو المجهول".

وقالت بلاسخارت في تغريدة لها اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن هذه الهجمات المستمرة، والليلة الماضية في أربيل مرة أُخرى، هي إساءة لسيادة القانون.

وأضاف أن مثل هذه الأعمال تدفع بالبلاد نحو المجهول، وقد يدفع الشعب العراقي ثمناً باهظاً.

وشددت بلاسخارت على أن يجب ألا تُهدد شرعية الدولة من قبل عناصر مسلحة غاشمة.

وأعلن جهاز مكافحة الارهاب في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن تعرض مطار أربيل الدولي لقصف بطائرة مسيرة مفخخة.

وذكر الجهاز في بيان، أن الهجوم تم في الساعة 11:30 مساء- في التوقيت المحلي-، حيث لم يخلف أي ضحايا بشرية او اضرار مادية.

لكن الجهاز أشار إلى وقوع حريق في الأعشاب نتيجة القصف، تعمل فرق الإطفاء على اخماده.

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