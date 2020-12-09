الامم المتحدة توقع اتفاقية جديدة لمكافحة الفساد بالعراق واقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ومكتب دولة رئيس الوزراء العراقي على شراكتهما والتزامهما بمنع ومكافحة الفساد في العراق من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في القطاعين العام والخاص.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهي مبنية على جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم أجندة إصلاحية رصينة لمكافحة الفساد في العراق بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية على المستوى الاتحادي وإقليم كوردستان العراق.

وقال مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، القاضي رائد جوحي في مؤتمر صحفي على هامش توقيع المذكرة "يسعدنا مواصلة العمل معاً من اجل تعزيز اواصر الشراكة والتعاون بين الحكومة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق في مجالات دعم التنمية المستدامة وتحقيق الشفافية والنزاهة ومكافحة الفقر والفساد وتعزيز دور المرأة والشباب ومؤسسات المجتمع المدني."

من جانبها اشارت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق زينة علي أحمد خلال المؤتمر "نحن فخورون بالعمل جنباً إلى جنب مع مكتب دولة رئيس الوزراء والشركاء الرئيسيين الآخرين لتقديم برنامج رصين لمكافحة الفساد في العراق - خطة من شأنها أن تساعد في تحسين الخدمات العامة، وتقليل عدم المساواة، وتعزيز سيادة القانون، وإنشاء مجتمع أكثر مرونة تجاه الأزمات، وإعادة بناء الثقة بين المواطن العراقي والمؤسسات العامة".

وعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنذ العام 2012 بالشراكة مع المؤسسات العراقية لمكافحة الفساد في البلاد.

ويدأب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تنفيذ مشروع "مكافحة الفساد سعياً للثقة" في العراق والذي من شأنه توفير الدعم للستراتيجيات والسياسات والأطر التنظيمية والتشريعات المتعلقة بمنع الفساد، وتعزيز إمكانيات المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية لتنفيذ الإصلاح ودعم أنشطة مكافحة الفساد.