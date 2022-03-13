الأمم المتحدة تصف الهجمات الصاروخية على أربيل بـ"الشنيعة" وتوجه رسالة للعراقيين

شفق نيوز/ نددت بعثة الأمم المتحدة إلى العراق (يونامي)، الأحد، بشدة الهجمات الصاروخية "الشنيعة" التي استهدفت في وقت مبكر من صباح اليوم محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقالت في بيان نشرته اليوم "العراقيون مدعوون للوقوف صفاً في مواجهة أي عمل ينتهك سيادة العراق/ وحدة أراضيه، و/ أو يهدف إلى تقويض الاستقرار/ الوحدة.

وذكرت أيضا أنه لا بد من محاسبة مرتكبي هذا الهجوم الجبان".

وأعلن مديرية مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، في ساعات الصباح الأولى من فجر اليوم أن القصف الذي تعرضت له مدينة أربيل تم عبر 12 صاروخاً باليستياً انطلقت من خارج الحدود العراقية تحديداً من الحدود الشرقية.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن القصف استهدفت محيط القنصلية الامريكية من دون خسائر بشرية.

وبعد منتصف ليلة السبت، استهدفت عدة صواريخ مجهولة المصدر محيط القنصلية الامريكية في أربيل، استهدف بعضاً منها مبنى فضائية كوردستان 24 على طريق مصيف صلاح الدين.

ولم يسفر القصف عن أضرار بشرية، بحسب صحة الاقليم.