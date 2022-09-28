الأمم المتحدة تصف القصف الإيراني على الإقليم بالعمل الطائش وبغداد تستدعي السفير الإيراني

شفق نيوز/ دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، يوم الأربعاء، السلطات الإيرانية إلى ايقاف القصف الذي يستهدف إقليم كوردستان، فيما أعلنت وزارة الخارجية العراقية استدعاء السفير الإيراني على هذه الخلفية.

وقالت البعثة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يرفض، بما في ذلك إقليم كردستان، فكرة أنه يمكن معاملته على أنه "الفناء الخلفي" للمنطقة حيث ينتهك سيادته الجوار بشكل روتيني ومن دون عقاب".

وأضاف البيان أن دبلوماسية الصواريخ عمل طائش له عواقب وخيمة. ويجب أن تتوقف هذه الهجمات على الفور.

في غضون ذلك أعلن المتحدث بإسم وزارة الخارجيَّة أحمدالصحاف في بيان اليوم: سيتم إستدعاء السفير الايراني في بغداد بشكل عاجل، لتسلميه مذكرة إحتجاج شديدة اللهجة جرّاء عمليات القصف المستمرة.