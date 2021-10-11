الامم المتحدة تشيد بالانتخابات العراقية وتحث الفائزين على الالتزام بتوقيت تشكيل الحكومة

شفق نيوز/ أشاد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، مساء اليوم الاثنين، بالانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت أمس، فيما دعا الاطراف الفائزة بمجلس النواب الجديد إلى الالتزام بتوقيات تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للامم المتحدة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير "يُثني على نساء ورجال العراق لتصميمهم على إسماع صوتهم عبر صناديق الاقتراع في 10 تشرين الأول/ أكتوبر".

وأشاد بـ"الجهود المكثّفة التي بذلتها الجهات الانتخابية والأمنية ذات الصلة لضمان إجراء انتخاباتٍ برلمانيةٍ مبكرةٍ سلميةٍ إلى حد كبير، والتي دعا إليها الشعب العراقي في سعيه للإصلاح والمساءلة وتحقيق مستقبلٍ أفضل".

وحثّ الأمين العام "أصحاب الشأن كافة على التحلي بالصبر والاحترام للجدول الزمني الانتخابي بينما تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بجدولة النتائج، لحلّ أية نزاعاتٍ انتخابية قد تنشأ من خلال القنوات القانونية المعمول بها، وإكمال العملية الانتخابية من خلال تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن".

وأكد الامين العام للامم المتحدة، بحسب البيان، على أن الأمم المتحدة "تبقى ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم حكومة العراق وشعبه".