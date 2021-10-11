سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الامم المتحدة تشيد بالانتخابات العراقية وتحث الفائزين على الالتزام بتوقيت تشكيل الحكومة

Category: سیاسة

Date: 2021-10-11T16:34:46+0000
الامم المتحدة تشيد بالانتخابات العراقية وتحث الفائزين على الالتزام بتوقيت تشكيل الحكومة

شفق نيوز/ أشاد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، مساء اليوم الاثنين، بالانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت أمس، فيما دعا الاطراف الفائزة بمجلس النواب الجديد إلى الالتزام بتوقيات تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للامم المتحدة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير "يُثني على نساء ورجال العراق لتصميمهم على إسماع صوتهم عبر صناديق الاقتراع في 10 تشرين الأول/ أكتوبر".

وأشاد بـ"الجهود المكثّفة التي بذلتها الجهات الانتخابية والأمنية ذات الصلة لضمان إجراء انتخاباتٍ برلمانيةٍ مبكرةٍ سلميةٍ إلى حد كبير، والتي دعا إليها الشعب العراقي في سعيه للإصلاح والمساءلة وتحقيق مستقبلٍ أفضل".

وحثّ الأمين العام "أصحاب الشأن كافة على التحلي بالصبر والاحترام للجدول الزمني الانتخابي بينما تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بجدولة النتائج، لحلّ أية نزاعاتٍ انتخابية قد تنشأ من خلال القنوات القانونية المعمول بها، وإكمال العملية الانتخابية من خلال تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن".

وأكد الامين العام للامم المتحدة، بحسب البيان، على أن الأمم المتحدة "تبقى ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم حكومة العراق وشعبه".

related

البعثة الأوروبية والأممية تدخل بخلاف مع مفوضية الانتخابات بشأن دقة نسبة المشاركة

Date: 2021-10-11 10:23:20
البعثة الأوروبية والأممية تدخل بخلاف مع مفوضية الانتخابات بشأن دقة نسبة المشاركة

بلاسخارت: نزاهة الانتخابات المبكرة أساسية لمستقبل العراق ومقاطعتها غير فعالة

Date: 2021-08-25 16:40:31
بلاسخارت: نزاهة الانتخابات المبكرة أساسية لمستقبل العراق ومقاطعتها غير فعالة

واشنطن تخصص 5.2 ملايين دولار لدعم مراقبة الانتخابات العراقية

Date: 2021-08-26 05:49:31
واشنطن تخصص 5.2 ملايين دولار لدعم مراقبة الانتخابات العراقية

بلاسخارت عن الانتخابات العراقية: لسنا غافلون عن المخاوف ونكرر ماقاله السيستاني

Date: 2021-10-05 08:53:21
بلاسخارت عن الانتخابات العراقية: لسنا غافلون عن المخاوف ونكرر ماقاله السيستاني

الامم المتحدة تندد بهجوم التاجي ببغداد

Date: 2020-03-12 08:45:34
الامم المتحدة تندد بهجوم التاجي ببغداد

شاهد.. مقطع فيديو يفضح اتفاقاً لـ"إسقاط" مراكز انتخابية في الموصل

Date: 2021-10-10 09:20:53
شاهد.. مقطع فيديو يفضح اتفاقاً لـ"إسقاط" مراكز انتخابية في الموصل

انشقاق "كبير" يضرب ائتلاف المالكي

Date: 2021-05-26 12:19:36
انشقاق "كبير" يضرب ائتلاف المالكي

مطالبة نيابية بإشراف دولي على الانتخابات وتحذير من العزوف

Date: 2020-10-10 19:34:08
مطالبة نيابية بإشراف دولي على الانتخابات وتحذير من العزوف