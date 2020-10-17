الامم المتحدة تدين حرق علم كوردستان وتدعو الى الحوار

شفق نيوز/ دانت الامم المتحدة، يوم السبت، حرق علم اقليم كوردستان في العاصمة بغداد، داعية الى الحوار لمعالجة المشاكل.

وقالت المنظمة في بيان لها ورد الى وكالة شفق نيوز، "‏نعرب عن قلقنا البالغ إزاء حرق علم إقليم كردستان والاعتداء على مكاتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد اليوم".

وشددت المنظمة الاممية، "يجب إدانة أعمال العنف والترهيب (وهي ليست حلاً للخلاف أبداً!)"، مشيرة الى أن "العراق يحتاج إلى الوحدة والاستقرار والحوار لمعالجة مشاكله العديدة".

واقتحم العشرات من أنصار الحشد الشعبي، صباح اليوم السبت 17 تشرين الثاني2020، مقر الديمقراطي الكوردستاني، وهو الفرع الخامس للحزب وأضرموا النيران فيه احتجاجاً على تصريحات لعضو مكتبه السياسي هوشيار زيباري، اعتبروها "مسيئة" للحشد.