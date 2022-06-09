الامم المتحدة: العراق لايحتاج لحكام مسلحين ينصبون أنفسهم زعماء

شفق نيوز/ وصفت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، يوم الخميس، الاعتداء الذي طال مواطنين في اربيل عبر طائرة مسيرة مفخخة بأنه "عمل طائش".

وقالت يونامي في بيان نشر على موقع تويتر، إن "طائرة مسيرة مفخخة ضربت طريق أربيل - بيرمام وأدت إلى وقوع إصابات وأضرار في صفوف المدنيين"، مبينة أنه "عملٌ طائش آخر".

وأضافت كما قلنا سابقاً، العراق ليس بحاجة الى حكام مسلحين ينصبون أنفسهم زعماء"، مشددة على أن "تأكيد سلطة الدولة أمر أساسي، وإذا كان الجناة معروفين، ينبغي تشخيصهم ومحاسبتهم".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال اتصال مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني إن "الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل، (مساء الأربعاء)، بطائرة مسيرة، يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدولة"، فيما أكد مسرور بارزاني على أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن.

وأفاد جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، مساء الاربعاء، بأن الانفجار الذي سمع دويه شمالي اربيل نجم عن طائرة مسيرة مفخخة واسفر سقوطها عن اصابات.

وقال الجهاز في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن طائرة بدون طيار مفخخة هاجمت عند الساعة 9:30 مساء من اليوم، طريق أربيل – بيرمام، شمالي محافظة اربيل.

وأوضح أن انفجار الطائرة (الدرون) أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين وإلحاق أضرار بعدة سيارات مدنية ومحل مأكولات.