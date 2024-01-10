الامارات توجه دعوة للسوداني للمشاركة في القمة العالمية للحكومات

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، دعوة للمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات 2024.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن السوداني استقبل، عصر اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في بغداد سالم الزعابي.

وحمل الزعابي، وفق البيان، تحيات رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، إلى رئيس مجلس الوزراء، مسلماً إياه دعوة من محمد بن راشد للمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، التي ستُقام في الإمارات في شهر شباط المقبل.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، عمق العلاقة بين العراق والإمارات، مشيراً إلى أهمية القمة العالمية، وأثرها الحيوي في تقديم الخدمات بمختلف أشكالها للمواطنين، وأثنى على حكومة الإمارات وريادتها في مجال الحكومة الإلكترونية.