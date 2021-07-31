الالوسي: تخوف سياسي وشعبي من الانسحاب الأمريكي الكلي من العراق

شفق نيوز/ أكد السياسي العراقي البارز، النائب السابق في البرلمان مثال الالوسي، اليوم السبت، وجود تخوف سياسي، اضافة الى الشعبي من الانسحاب الكلي من العراق.

وقال الآلوسي، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك أطرافاً سياسية عديدة، بالإضافة الى الاطراف الشعبية، ترفض وتتخوف من الانسحاب الامريكي الكلي من العراق، كون هذا الانسحاب، سوف يغيب التوازن بمختلف المجالات، وسوف يقوي السلاح المنفلت بشكل أكبر للسيطرة على المشهد السياسي والأمني".

وبين أن "التواجد الأمريكي في العراق، يجب ان يحسم من خلال الجهات الحكومية الرسمية المختصة حصراً، فهي تعرف مصلحة العراق جيداً من بقاء جزء من التواجد الأمريكي، وهذا الملف يجب ان يكون بعيد عن كل التدخلات والضغوطات السياسية، التي تسعى أطراف الى تمريرها من أجل السيطرة على العراق بشكل كامل، وأكثر مما هي مسيطرة الآن".