"الاقل اصواتاً مرشحاً بارزاً لرئاسته".. مجلس ذي قار الجديد يؤجل جلسته لإشعار آخر

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع بمجلس محافظة ذي قار جنوبي العراق، بتأجيل جلسة المجلس المؤمل عقدها اليوم الأحد، حتى إشعار آخر.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "اعضاء مجلس محافظة ذي قار الجديد قرروا تأجيل جلستهم لاشعار آخر، بسبب عدم اتفاق قادة بغداد على توزيع المناصب في بعض المحافظات".

وبين المصدر، ان "الجلسة كان من المؤمل عقدها ظهر اليوم لاختيار رئيس المجلس ونائبيه"، مضيفاً ان "عضو المجلس احمد سليم عن قائمة ابشر يا عراق وهو الأقل اصواتاً بين أعضاء المجلس الفائزين بمقاعد مجلس المحافظة دخل كمرشح بارز بشكل كبير لتولي رئاسة المجلس".

وكان مجلس محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق، قد فشل هو الآخر من عقد جلسته لذات السبب، وأكد أن المفاوضات مازالت جارية لتوزيع المناصب.