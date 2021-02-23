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الاقتصاد النيابية: التصويت على الموازنة مرتبط بـ"التوافق السياسي" والخلافات مستمرة

Category: سیاسة

Date: 2021-02-23T09:06:41+0000
الاقتصاد النيابية: التصويت على الموازنة مرتبط بـ"التوافق السياسي" والخلافات مستمرة

شفق نيوز/ اكدت عضو اللجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت، يوم الثلاثاء، استمرار الخلافات السياسية على حصة اقليم كوردستان بقانون الموازنة، فيما لفتت إلى أن بالتصويت على الموازنة مرتبط بالتوفيق السياسي.

وقال جودت لـوكالة شفق نيوز، إن "التعقيدات السياسية تلقي بظلالها على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021، بظل الخلافات والمشاكل السياسية على حصة اقليم كوردستان".

وأضافت إن "المفاوضات والخلافات السياسية بين الكتل والوفد الكوردي لاتزال مستمرة ولم تنتهِ على الرغم من توصلها إلى ما أشبه بالاتفاق لحسم حصة الاقليم بالموازنة".

وبينت جودت، إن "المفاوضات السياسية مستمرة لابد من التوصل إلى اتفاق نهائي لعرض قانون الموازنة للتصويت"، مشيرة إلى أن "هيئة رئاسة البرلمان هي المعنية بتحديد موعد للتصويت على الموازنة".

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