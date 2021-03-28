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الاقتصاد النيابية: اجتماع ثلاثي قد يحسم التصويت على الموازنة بجلسة اليوم

Category: سیاسة

Date: 2021-03-28T09:33:05+0000
الاقتصاد النيابية: اجتماع ثلاثي قد يحسم التصويت على الموازنة بجلسة اليوم

شفق نيوز/ أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأحد، أن اجتماع رئاسة البرلمان والوفد الكوردي والقوى السياسية سيحسم التصويت على قانون الموازنة من عدمه بجلسة اليوم.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت لوكالة شفق نيوز، إن "الأجواء بالوقت الحالي إيجابية للتصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، إلا أن اللحظات الأخيرة قد تغيير كل شيء وتؤجل التصويت على غدا الاثنين".

وأضاف إن "هناك ضغط من قبل الشارع العراقي يطالب بالإسراع بحسم النقاط الخلافية والتصويت على قانون الموازنة، وهذا أحرج الكتل السياسية وسيجرها لإقرار الموازنة في جلسة اليوم".

ولفتت جودت، إلى إن "رئاسة البرلمان ستعقد اجتماعا مع الوفد الكوردي والقوى السياسية قبل انعقاد الجلسة، وهو من يحدد التصويت على الموازنة أو تأجيلها إلى جلسة أخرى".

و بشأن النقاط الخلافية على قانون الموازنة، أوضحت عضو لجنة الاقتصاد النيابية، إن "هناك نقطتين أساسية مختلف عليهما، الأولى متعلقة بنفط إقليم كوردستان والأخرى بتغيير سعر الدولار"، مؤكدة أن "وجود أي ضمانات بين الوفد الكوردي والقوى السياسية سيحسم الخلاف والذهاب للتصويت على الموازنة في جلسة اليوم".

وأبلغ مصدر حزبي وكالة شفق نيوز، بأن وفد حكومة إقليم كوردستان وصل إلى بغداد، مساء أمس السبت، للتباحث بشأن الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري.

ومنذ أشهر تجري مباحثات مكثفة بشأن مشروع قانون الموازنة المالية للعام الجاري، إلا أن خلافات لا تزال قائمة بشأنه وخاصة البند المتعلق بحصة إقليم كوردستان.

وترفض قوى سياسية الاتفاق الذي توصلت إليه بغداد وأربيل أواخر العام الماضي بشأن الموازنة، والذي يقضي بتسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا من النفط ونصف الإيرادات المالية الأخرى للحكومة الاتحادية مقابل حصول الإقليم على حصة من الموازنة تقدر بنحو 12.6 في المئة.

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