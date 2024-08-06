الاقتصادية النيابية تباشر بجمع تواقيع لسحب يد مدير الموانئ العراقية

شفق نيوز/ كشفت اللجنة الاقتصادية النيابية، يوم الثلاثاء، عن المباشرة بجمع تواقيع من النواب لسحب يد مدير الشركة العامة لموانئ العراق بسبب ملفات فساد مالي تقدر بمليارات الدنانير.

وقال عضو اللجنة ياسر الحسيني، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك الكثير من المخالفات في الشركة العامة لموانئ العراق وآخرها ما ظهر عبر وسائل الإعلام من وثائق تدين الشركة ومديرها بالتلاعب بالمال العام وصرف الأموال خارج الضوابط".

وبين أن "مدير شركة الموانئ قام بصرف مبلغ قيمته 303 ملايين دينار لشراء جهاز (UPS) لمكتب معاون المدير العام للشركة، وكذلك تجاوز على القوانين وصرف مبلغ 200 مليون دينار لإحدى المستشفيات باستثناء مجلس إدارة الشركة من القرارات".

وأكد الحسيني "نحن قمنا بجمع تواقيع من أعضاء مجلس النواب وتقديم كتاب إلى رئيس مجلس الوزراء لسحب يد مدير العام للموانئ لحين انتهاء اللجنة التحقيقية من إجراءاتها".

يشار إلى أن العديد من النواب، وبالأخص النواب عن محافظة البصرة، كانوا قد كشفوا في تصريحات سابقة عن وجود ملفات فساد مالي بمليارات الدنانير تدين المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، وأعلنوا في حينها عن حراك لسحب يد الفرطوسي من إدارة الشركة وفتح تحقيقات من قبل هيئة النزاهة.