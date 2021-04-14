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الاقاليم النيابية تكشف عن مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات

Category: سیاسة

Date: 2021-04-14T14:44:09+0000
الاقاليم النيابية تكشف عن مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات

شفق نيوز/ كشفت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية، يوم الاربعاء، عن اعداد مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات، مبينة ان مواد القانون مشابهة لقانون انتخابات مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة محمود أديب لوكالة شفق نيوز، إن "المسودة الأولية لقانون انتخابات مجالس المحافظات تمت مناقشتها من قبل اللجان المعنية، وجرى الاتفاق على رفع المقترح إلى هيئة رئاسة البرلمان لغرض القراءة والتصويت في جدول اعمال الجلسات المقبلة".

وأضاف ان "مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات مشابهة للقانون انتخابات مجلس النواب بنسبة 90% من حيث عدد الدوائر والاعضاء".

وبين أديب، ان "عدد اعضاء مجلس المحافظة في مقترح القانون سيكون مماثل لعدد ممثليهم في مجلس النواب".

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