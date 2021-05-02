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الاقاليم النيابية تحدد الجهة المعنية بإجراء انتخابات مجالس المحافظات

Category: سیاسة

Date: 2021-05-02T17:25:54+0000
الاقاليم النيابية تحدد الجهة المعنية بإجراء انتخابات مجالس المحافظات

شفق نيوز/ اكدت اللجنة الاقاليم والمحافظات النيابية، يوم الاحد، أن الحكومة الاتحادية هي من تحدد موعدا إجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وقال رئيس اللجنة شيروان الدوبرداني، لوكالة شفق نيوز، إن "تحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات من صلاحية الحكومة بالتنسيق مع مجلس المفوضين بالمفوضية العليا للانتخابات".

وأشار إلى أن "عمل مجلس النواب يقتصر على قراءة قانون انتخابات مجالس المحافظات والتصويت عليه وارساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة وهي بدورها ترسله إلى جريدة الوقائع العراقية ويعتبر بعدها قانونا نافذا".

ولفت الدوبرداني إلى أن "موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات سيحدد بعد أشهر من اجراء الانتخابات البرلمانية".

واصدرت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق اليوم، حكماً بعدم دستورية المادة 14/ اولاً من قانون رقم 10 لسنة 2018 (قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008) والمتعلقة باستمرار عمل مجالس المحافظات والاقضية.

يشار الى ان عددا من الكتل البرلمانية والنواب طالبوا بإعادة عمل مجالس المحافظات ووصفوا قرار مجلس النواب بحلها بأنه لم يكن موفقاً.

وعلى وقع التظاهرات الشعبية التي شهدها العراق في تشرين الاول/ اكتوبر من عام 2019، صوّت مجلس النواب العراقي لصالح تعديل قانوني ينهي عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي الحالية التابعة لها، وكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في كل محافظة على حدة.

وقدمت مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي طعوناً للمحكمة الاتحادية، وتأجل البت بها لعدة مرات لاسباب قانونية متعددة ابرزها عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية.

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