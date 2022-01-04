الافراج عن قائممقام الموصل بكفالة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، بالافراج عن قائممقام الموصل زهير الاعرجي بكفالة مالية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الافراج عن قائممقام الموصل زهير الاعرجي تم ،مساء اليوم، بكفالة مالية بعد مثوله امام السلطة القضائية في هيئة النزاهة بمحافظة نينوى.

وصباح اليوم الثلاثاء، سلم زهير الاعرجي، نفسه إلى هيئة النزاهة في نينوى، وذلك بعد صدور أمر قبض بحقه الأسبوع الماضي على خلفية ورود اسمه في اعترافات أحد المتهمين بملف التلاعب بالأراضي".

وفي 23 كانون الاول الماضي، أكد قائممقام مدينة الموصل زهير الاعرجي، انه سيمثل أمام القضاء للتحقيق معه بقضية التلاعب وتزوير سندات عقارات الدولة.

جدير بالذكر ان هيئة النزاهة فككت خلال هذا العام شبكة مكونة اكثر من 10 أفراد كانوا مشتركين بهذا الملف ووضعت يدها على اكثر من 1000 معاملة تخص الأراضي وتحفظت على قرابة 300 قيد لوجود مخالفات قانونية.