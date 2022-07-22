الاعرجي يدعو العراقيين لـ"ضبط النفس" في الرد على القصف التركي: سنحل القضية دبلوماسياً

شفق نيوز/ دعا مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم الجمعة، الى "ضبط النفس والهدوء" في الرد على القصف التركي الذي استهدف مصيفاً سياحياً في إدارة زاخو بمحافظة دهوك، مشيرا الى ان هذه القضية ستحل دبلوماسياً وقانونياً.

وقال الأعرجي في كلمة له بمؤتمر الغدير الدولي، "قبل يومين قصفت القوات التركية مصيفا سياحيا في محافظة دهوك، وأدانت القوى الوطنية القصف التركي بموقف موحد"، موضحا ان "مثل هذه القضايا تحصل وعلينا أن نحلها بالوسائل القانونية والطرق الدبلوماسية".

وتابع، "على أبناء شعبنا عدم الانجرار وراء دعوات البعض لتخريب علاقات العراق مع الدول".

ولفت مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي الى ان "الحكومة العراقية لن تخذل شعبها وتتنازل عن الحق العراقي".

وظهر أول أمس الأربعاء قصفت مدفعية الجيش التركي، مصيف "برخ" في قضاء زاخو التابعة لمحافظة دهوك، وأسفر عن سقوط تسع ضحايا من السياح العراقيين وإصابة عدد آخر بجراح بينهم نساء وأطفال.

وعلى إثر ذلك، سلمت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، السفير التركي في بغداد علي رضا غوناي، مُذكرة احتجاج، على خلفية القصف التركي.

وجرت مراسم رسمية في وقت سابق من صباح أمس الخميس، بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لاستقبال وتوديع جثامين ضحايا القصف الذي استهدف منتجعا سياحيا في إدارة منطقة زاخو المستقلة.

وأفاد مسؤول محلي، بأن أكثر 30 سائحاً بينهم نساء وأطفال سقطوا بين قتيل وجريح بالقصف المدفعي التركي الذي استهدف مصيفا في إدارة منطقة "زاخو" المستقلة في إقليم كوردستان.