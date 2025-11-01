الاعرجي من المنامة: استعدنا آلاف الأُسر العراقية من مخيم الهول السوري

شفق نيوز- المنامة

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم السبت، استعادة آلاف الأسر العراقية من ذوي تنظيم داعش من مخيم الهول في سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر ( حوار المنامة 21 ) المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال الاعرجي في كلمته، إن مخيم الهول في شمال شرق سوريا يضم عشرات الالاف من النساء والاطفال المرتبطين بتنظيم داعش وهو يشكل تحديا كبيرا وقنبلة موقوتة.

وأضاف أن العراق تعامل بمسؤولية عالية مع ملف مخيم الهول واستعاد آلاف الأسر العراقية من المخيم واطلق برامج تأهيل وادماج بدعم من الامم المتحدة والمنظمات الدولية.

واستطرد الاعرجي القول: نواجه تحديات على مستويات متعددة منها الارهاب و الفضاء السيبراني والإعلام الرقمي وطرحنا رؤية لمواجهة هذه التحديات.

وأكد أن العراق خرج من تجربة مواجهة الارهاب العابر للحدود اكثر صلابة ووعيا بأهمية التخطيط الإستراتيجي، مردفا بالقول: إننا نؤمن في العراق بان المنطقة كل لايتجزأ، فما يهدد بغداد يهدد عواصم اخرى وهذا يستدعي تضامنا دوليا .

وأشار مستشار الامن القومي إلى أن "العراق على استعداد لأن يكون جسرا للتعاون الإقليمي والدولي ويشارك خبراته المكتسبة من معركته مع الارهاب مع اي جهد جماعي لتعزيز الأمن المشترك.

واختتم الأعرجي كلمته بالقول إن "العراق سيبقى شريكا ملتزما وفاعلا في اي جهد اقليمي او دولي يهدف الى تحقيق السلام والاستقرار، ونحن ماضون ببناء دولة قوية متصالحة مع نفسها ومع محيطها ومفتوحة على شراكات بناءة مع العالم".

وغادر 840 عراقي مخيم الهول في محافظة الحسكة السورية، في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متجهين صوب الأراضي العراقية وسط إجراءات أمنية مشددة لقوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

وغادرت أواخر شهر آب الماضي 232 أُسرة عراقية بعدد أفراد بلغ 850 شخصاً مخيم الهول إلى الأراضي العراقية.

وفي شهر تموز الماضي، غادرت الدفعة الـ 10 منذ بداية العام 2025 والرحلة الـ 28 من رحلات إعادة العراقيين إلى بلادهم والتي تضمنت 233 أُسرة تضم 812 شخصاً.

وفي 22 شهر حزيران/يونيو الماضي، غادرت أكبر دفعة من العراقيين مخيم الهول إلى بلدهم بعدد أفراد بلغ 935 شخصاً 236 أُسرة، بينما غادرت في منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي 241 أُسرة بعدد أفراد 865 شخصاً مخيم الهول نحو الأراضي العراقية.

ومنذ العام 2021، بدأت الحكومة العراقية، بالتعاون مع منظمات دولية، تنفيذ خطة لإعادة عائلات عراقية من المخيم إلى البلاد، حيث يتم استقبالهم في مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم اجتماعياً ونفسياً، وسط اعتراضات محلية متكررة، ولاسيما من ذوي ضحايا تنظيم داعش في نينوى، الذين يبدون تخوفهم من عودة هذه العائلات إلى مجتمعاتهم.