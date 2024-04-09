الاعرجي: زيارة السوداني لأمريكا ستؤسس لعهد جديد من العلاقات بين البلدين

شفق نيوز/ قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم الثلاثاء، إن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى الولايات المتحدة الامريكية سـ"تؤسس لعهد جديد" من العلاقات بين بغداد وواشنطن، في حين وصفت السفيرة الامريكية لدى بغداد الزيارة بأنها "مهمة جداً".

جاء ذلك خلال استقبال الاعرجي للسفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث الأعرجي مع السفيرة الأمريكية، آخر مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وآفاق التعاون والشراكة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء أيضا ، بحث القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، بضمنها ملف مخيم الهول واستمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب .

وأعرب الأعرجي خلال اللقاء، عن تفاؤله بزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المرتقبة إلى واشنطن، مشيرا إلى أن الزيارة ستؤسس لعهد جديد من العلاقات بين البلدين.

كما أشار الأعرجي، إلى أن اتفاقية الإطار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية مهمة وشاملة ولاتختص فقط بالجانب الأمني، وإنما تشمل جميع المجالات، مؤكدا على أهمية سحب الدول لرعاياها من مخيم الهول وتجفيف منابع الإرهاب البشرية والمالية والإعلامية .

من جانبها أكدت السفيرة الأمريكية، ان زيارة رئيس الوزراء الى واشنطن مهمة جداً وأن البلدين باتجاه الاتفاق الأمني الثنائي، وأن لجان البلدين مستمرة باللقاءات بخصوص مهمة التحالف الدولي.