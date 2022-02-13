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الاعرجي: العراق وبريطانيا يعملان على تجفيف منابع الإرهاب البشرية والمالية والإعلامية

Category: سیاسة

Date: 2022-02-13T13:52:05+0000
الاعرجي: العراق وبريطانيا يعملان على تجفيف منابع الإرهاب البشرية والمالية والإعلامية

شفق نيوز/ أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم الأحد، أن العراق وبريطانيا يعملان على تجفيف منابع الإرهاب البشرية والمالية والإعلامية.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه السفير البريطاني في بغداد، مارك برايسون ريتشاردسون.

وبحث الأعرجي مع السفير البريطاني بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لاسيما تصعيد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول الحدودي وتدريب القوات المسلحة العراقية".

وأكد الاعرجي للسفير البريطاني، أن "العراق يدعم الحوار لحل المشكلات في المنطقة، ويسعى لمواصلة التعاون مع المجتمع الدولي، لمواجهة الإرهاب الذي مازال يشكل خطرا حقيقيا، مشيرا إلى أن العراق والمملكة المتحدة يعملان على تجفيف منابع الإرهاب البشرية والمالية والإعلامية".

من جانبه أكد السفير البريطاني، "التزام بلاده بدعم العراق في مواجهة داعش الإرهابي، وتقديم المشورة والتدريب".

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