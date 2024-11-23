الاعرجي: التحالف الدولي له فضل كبير في مساعدة العراق بهزيمة داعش

شفق نيوز/ أثنى مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم السبت، على دور التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية في مساعدة بلاده بإلحاق الهزيمة من الناحية العسكرية بتنظيم داعش.

جاء ذلك خلال استضافته في جلسة نقاشية على هامش أعمال اليوم الثاني لمنتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط - MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك.

وقال الاعرجي في تصريحاته خلال الاستضافة، إن "التحالف الدولي له فضل كبير في مساعدة الجيش العراقي في هزيمة تنظيم داعش، والجمهورية الإيرانية الاسلامية لديها مساهمات ايضا في هذا المجال".

واستدرك بالقول "لكن نعتقد في الوقت الحاضر ينبغي ان تتحول العلاقة بين العراق والتحالف الدولي الى علاقات امنية ثنائية"، مضيفا أن "هذا لا يمنع أن يكون هناك تعاون أمني واستخباراتي لمساعدة العراق في مواجهة اي تنظيمات ارهابية".

وأكد الاعرجي أنه "تم الاتفاق على ذلك ولدينا فرصة لمدة سنتين ستكون مرحلة تقييم للوضع ثم يتخذ قرار الانسحاب الكامل".