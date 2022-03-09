"الاعتداء على ضرغام".. امتداد تمهل نائبة صدرية 48 ساعة وتتوعدها بإجراءات "حازمة" 

شفق نيوز/ امهلت حركة "امتداد" السياسية، يوم الاربعاء، النائبة عن الكتلة الصدرية سهى السلطاني 48 ساعة لتقديم اعتذار رسمي عن اعتداء أفراد حمايتها ضد الناشط المدني "ضرغام ماجد" ومن معه من المتظاهرين، متوعدة اياها باتخاذ إجراءات نيابية وشعبية "قوية وحازمة".

وقالت الحركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الاحزاب السياسية وميليشياتها تواصل عنجهيتها والاستقواء على المواطن العراقي البسيط، وما الحادثة التي تعرض لها الدكتور ضرغام والمتظاهرين الذين كانوا معه يوم امس الا مثالا صارخا على تعاليهم على القانون وطغيانهم".

وأضافت أن "نواب حركة امتداد أعلنوا منذ ساعات الصباح الأولى (اليوم) اعتصامهم من اجل احقاق الحق ورفض هذه الاساليب المقيتة والمرفوضة قانونياً وشعبياً وتقديم من اعتدى على الدكتور ضرغام للقضاء، ومحاسبتهم على هذا الاعتداء الغاشم" وفق وصف البيان.

وطالبت الحركة بـ"القبض على كل القوة التي قامت بالاعتداء على الناشط والمتظاهرين الذين كانوا معه وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل"، مشددة على "تقديم النائبة اعتذاراً عن الاعتداء الغاشم الذي قام به افراد من حمایتها وبراءتها من هذا العمل المشين".

وأمهلت الحركة النائبة السلطاني، "مدة لا تزيد عن 48 ساعة تبدأ من الآن، لتحقيق هذه المطالب"، متوعدة أنه "في حال عدم تحقيقها فأن الحركة ستتخذ وبالتعاون مع حلفائها من كتل نيابية وسياسية والنواب المستقلين مجموعة من القرارات والاجراءات النيابية والسياسية والشعبية القوية والحازمة لاجل احقاق الحق ورد الاعتبار لسلطة القانون التي انتهكت بهذا الفعل الاجرامي".

ومساء أمس الثلاثاء، توجه الناشط المدني "المثير للجدل" ضرغام ماجد مع عدد من المتظاهرين وقاموا بجولة لزيارة النواب عن محافظة بابل لإبلاغهم بالإعداد لتظاهرة كبيرة في المحافظة احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية ودعوة النواب للمشاركة بها، وحيث وصل المتظاهرون إلى منزل النائبة سهى السلطاني قام أفراد حمايتها بالاعتداء عليهم بالعصي والهراوات وإطلاق الرصاص الحي ما تسبب بإصابة عدد من المتظاهرين إلا أن ضرغام ماجد نال القسط الأكبر من الاعتداء وتم نقله إلى المستشفى لخطورة إصابته وما زالت حالته الصحية غير مستقرة.