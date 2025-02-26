الاطار يلتئم بإجتماع طارئ لمناقشة كواليس اتصال روبيو والسوداني

شفق نيوز/ من المرجح ان يعقد الاطار التنسيقي، اجتماعاً طارئا خلال اليومين المقبلين لمناقشة تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، و رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وذلك وفقا لما كشفه تحالف الفتح بزعامة هادي العامري احد اقطاب التحالف الشيعي.

وأفاد المكتب الإعلامي للسوداني في بيان نشره مساء أمس الثلاثاء، بأن الأخير تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، جرى خلاله البحث في مجمل العلاقات الثنائية بين العراق و الولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها.

وتعقيبا على ذلك قال القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران لشفق نيوز، إن "العراق من خلال الحكومة العراقية عمل منذ بداية الازمة في المنطقة بأن يكون بعيداً عن ساحة الصراع والحرب، وكل اجتماعات الاطار التنسيقي خلال الفترات الماضية كانت تؤكد على تحييد العراق من الدخول بأي معركة، وألّا يكون ضمن أيٍّ من المحاور الإقليمية والدولية".

وأضاف، أنه "من المتوقع ان يكون هناك اجتماع طارئ، ومهم للإطار التنسيقي خلال اليومين المقبلين من أجل مناقشة ما جاء برسائل التحذير او التهديد الامريكية التي نقلها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، للخروج بنتائج واتفاق تبعد العراق عن أي عقوبات او قرارات أمريكية، قد تؤثر سلبا على الوضع العراقي الداخلي".

وأعلنت وزارة خارجية الولايات المتحدة الامريكية، يوم الأربعاء، تفاصيل جديدة تتعلق بالاتصال الهاتفي الذي أجراه الوزير ماركو روبيو مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس في بيان، إن "روبيو ناقش مع السوداني عددا من المواضيع بينها النفوذ الإيراني في المنطقة، وضرورة استقلال العراق في مجال الطاقة، والاستثمارات التجارية الأمريكية".

وأضافت أن الجانبين اتفقا "على ضرورة أن يصبح العراق مستقلا في مجال الطاقة، واستئناف تشغيل خط الأنابيب العراقي التركي سريعا والالتزام بشروط تعاقد الشركات الامريكية العاملة في العراق لجذب استثمارات إضافية".

هذا ولم يذكر البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي تلك التفاصيل التي أوردتها الخارجية الامريكية في بيانها عن الاتصال الهاتفي بين روبيو والسوداني.