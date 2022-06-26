الاطار يحيل حسم منصب نائب الحلبوسي لاجتماع

شفق نيوز/ أكدت كتلة دولة القانون النيابية، يوم الأحد، ان الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري سيجتمع في الايام المقبلة لحسم المرشح لمنصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، مشيرة الى ان الاطار يتحرك على الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة بعد عيد الاضحى.

وقال النائب عن الكتلة عارف الحمامي، لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعاً خلال الأيام المقبلة للاتفاق على تسمية المرشح لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب"، مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود مرشح محدد لرئاسة الحكومة المقبلة.

واشار الى ان "هناك اتصالات وتفاوضات تجمع الإطار التنسيقي بالكتل السياسية الأخرى لتشكيل الحكومة الجديدة بعد العطلة التشريعية وتحديدا بعد عيد الأضحى".

وأضاف ان "الرسالة الايجابية بتشكيل الحكومة كانت عبر الاتفاق السياسي المتضمن حضور نواب الكتل السياسية في الجلسة الاستثنائية لتعديل النظام الداخلي وتأدية القسم النيابي للنواب الجدد".

وأدت استقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب وانسحاب زعيمهم مقتدى الصدر من العملية السياسية، الى إرباك المشهد السياسي الذي يشهد بالأساس انسداداً منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في تشرين الاول/ اكتوبر 2021 ولغاية الآن.

وفيما يؤكد الاطار التنسيقي وكتلاً أخرى على ضرورة المضي بتشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس الجمهورية، بعد أداء النواب البدلاء للصدريين اليمين الدستورية في جلسة استثنائية عقدها مجلس النواب الخميس، تذهب اطراف أخرى الى حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة.