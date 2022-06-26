سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاطار يحيل حسم منصب نائب الحلبوسي لاجتماع

Category: سیاسة

Date: 2022-06-26T16:03:05+0000
الاطار يحيل حسم منصب نائب الحلبوسي لاجتماع

شفق نيوز/ أكدت كتلة دولة القانون النيابية، يوم الأحد، ان الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري سيجتمع في الايام المقبلة لحسم المرشح لمنصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، مشيرة الى ان الاطار يتحرك على الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة بعد عيد الاضحى.

وقال النائب عن الكتلة عارف الحمامي، لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعاً خلال الأيام المقبلة للاتفاق على تسمية المرشح لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب"، مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود مرشح محدد لرئاسة الحكومة المقبلة.

واشار الى ان "هناك اتصالات وتفاوضات تجمع الإطار التنسيقي بالكتل السياسية الأخرى لتشكيل الحكومة الجديدة بعد العطلة التشريعية وتحديدا بعد عيد الأضحى".

وأضاف ان "الرسالة الايجابية بتشكيل الحكومة كانت عبر الاتفاق السياسي المتضمن حضور نواب الكتل السياسية في الجلسة الاستثنائية لتعديل النظام الداخلي وتأدية القسم النيابي للنواب الجدد".

وأدت استقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب وانسحاب زعيمهم مقتدى الصدر من العملية السياسية، الى إرباك المشهد السياسي الذي يشهد بالأساس انسداداً منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في تشرين الاول/ اكتوبر 2021 ولغاية الآن.

وفيما يؤكد الاطار التنسيقي وكتلاً أخرى على ضرورة المضي بتشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس الجمهورية، بعد أداء النواب البدلاء للصدريين اليمين الدستورية في جلسة استثنائية عقدها مجلس النواب الخميس، تذهب اطراف أخرى الى حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة.

related

الانظار تتجه نحو كوردستان.. هواجس العملية السياسية العراقية بعد انسحاب "الرجل الزئبقي"

Date: 2022-06-21 14:37:28
الانظار تتجه نحو كوردستان.. هواجس العملية السياسية العراقية بعد انسحاب "الرجل الزئبقي"

لقاء مرتقب بين العامري والصدر لحسم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

Date: 2021-12-25 11:10:28
لقاء مرتقب بين العامري والصدر لحسم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

دولة القانون تتحدث عن "سيناريو جديد" لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة

Date: 2022-04-03 10:15:51
دولة القانون تتحدث عن "سيناريو جديد" لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة

حصري.. قاآني في بغداد حاملاً رسالة محددة تخص تشكيل الحكومة العراقية

Date: 2022-01-25 13:25:11
حصري.. قاآني في بغداد حاملاً رسالة محددة تخص تشكيل الحكومة العراقية

ائتلاف المالكي يكثف حراكه لاعلان الكتلة الاكبر وتشكيل الحكومة

Date: 2022-06-23 12:38:55
ائتلاف المالكي يكثف حراكه لاعلان الكتلة الاكبر وتشكيل الحكومة

أول تعليق صدري على اجتماع "التنسيقية" و"ترشيح" العبادي لرئاسة الوزراء

Date: 2021-11-09 10:28:29
أول تعليق صدري على اجتماع "التنسيقية" و"ترشيح" العبادي لرئاسة الوزراء

الاتحاد الوطني يرحب بمبادرات حل الانسداد السياسي ويؤكد عدم توافقه على رئاسة الجمهورية

Date: 2022-04-05 13:40:17
الاتحاد الوطني يرحب بمبادرات حل الانسداد السياسي ويؤكد عدم توافقه على رئاسة الجمهورية

الصدر يبلغ حلفاءه: سنمضي بتشكيل حكومة الأغلبية بعد انتهاء مهلة الأربعين يوما

Date: 2022-04-07 14:02:46
الصدر يبلغ حلفاءه: سنمضي بتشكيل حكومة الأغلبية بعد انتهاء مهلة الأربعين يوما