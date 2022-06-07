الاطار والعزم والاتحاد يتفقون على تنسيق المواقف لمواجهة "المخططات"

شفق نيوز/ عقد الاطار التنسيقي وتحالف العزم والاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً واتفقوا على اهمية تنسيق المواقف لمواجهة ما وصفوها بـ"المخططات" التي تهدد استقرار العملية السياسية.

وذكر بيان للاطار التنسيقي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاطار التنسيقي عقد، مساء اليوم، اجتماعا مع تحالف العزم برئاسة النائب مثنى السامرائي وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة بافل طالباني، وتم خلال اللقاء استعراض الوضع السياسي الراهن وسبل الانتقال به الى الافضل بمشاركة باقي القوى الوطنية".

وطالب المجتمعون بـ"ضرورة قيام الحكومة بواجباتها تجاه المواطن والسعي لتحسين الخدمات في عموم البلاد". واتفقت الاطراف المجتمعة على "اهمية تنسيق المواقف من اجل مواجهة كل المخططات التي تهدد استقرار العملية السياسية والتجربة الديمقراطية في البلاد".

وشدد الجميع على "ضرورة مواصلة المساعي لتحقيق الاولويات في تشكيل حكومة قوية قادرة على إجراء إصلاحات شاملة في مؤسسات الدولة، وضمان حقوق جميع ابناء الشعب العراقي وفق القانون والدستور".