سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاطار والعزم والاتحاد يتفقون على تنسيق المواقف لمواجهة "المخططات"

Category: سیاسة

Date: 2022-06-07T19:32:59+0000
الاطار والعزم والاتحاد يتفقون على تنسيق المواقف لمواجهة "المخططات"

شفق نيوز/ عقد الاطار التنسيقي وتحالف العزم والاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً واتفقوا على اهمية تنسيق المواقف لمواجهة ما وصفوها بـ"المخططات" التي تهدد استقرار العملية السياسية.

وذكر بيان للاطار التنسيقي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاطار التنسيقي عقد، مساء اليوم، اجتماعا مع تحالف العزم برئاسة النائب مثنى السامرائي وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة بافل طالباني، وتم خلال اللقاء استعراض الوضع السياسي الراهن وسبل الانتقال به الى الافضل بمشاركة باقي القوى الوطنية".

وطالب المجتمعون بـ"ضرورة قيام الحكومة بواجباتها تجاه المواطن والسعي لتحسين الخدمات في عموم البلاد". واتفقت الاطراف المجتمعة على "اهمية تنسيق المواقف من اجل مواجهة كل المخططات التي تهدد استقرار العملية السياسية والتجربة الديمقراطية في البلاد".

وشدد الجميع على "ضرورة مواصلة المساعي لتحقيق الاولويات في تشكيل حكومة قوية قادرة على إجراء إصلاحات شاملة في مؤسسات الدولة، وضمان حقوق جميع ابناء الشعب العراقي وفق القانون والدستور".

related

تحالف العزم والاتحاد الكوردستاني يؤيدان مبادرة التنسيقي: حالة الإنسداد طالت كثيرا

Date: 2022-05-07 11:55:31
تحالف العزم والاتحاد الكوردستاني يؤيدان مبادرة التنسيقي: حالة الإنسداد طالت كثيرا

الإطار التنسيقي وحلفاؤه يجددون رفضهم لنتائج الانتخابات والقوى الشيعة تقر: المتظاهرون حشديون ولكن

Date: 2021-10-24 19:03:35
الإطار التنسيقي وحلفاؤه يجددون رفضهم لنتائج الانتخابات والقوى الشيعة تقر: المتظاهرون حشديون ولكن

منزل "مام جلال" في بغداد يحتضن اجتماعاً للاتحاد وقادة الاطار التنسيقي

Date: 2022-04-06 18:56:21
منزل "مام جلال" في بغداد يحتضن اجتماعاً للاتحاد وقادة الاطار التنسيقي

انبثاق لجنة خماسية عن الاطار والاتحاد لإطلاق مبادرة حل الانسداد

Date: 2022-04-06 20:10:41
انبثاق لجنة خماسية عن الاطار والاتحاد لإطلاق مبادرة حل الانسداد

بعد لقاءات السليمانية.. الاطار يذكّر الاتحاد الكوردستاني بـ"الشراكة"

Date: 2022-05-29 14:40:42
بعد لقاءات السليمانية.. الاطار يذكّر الاتحاد الكوردستاني بـ"الشراكة"

اجتماع للاطار التنسيقي والعزم يفضي بضرورة تبادل الزيارات مع الاتحاد "لتوحيد المواقف"

Date: 2022-05-31 20:12:39
اجتماع للاطار التنسيقي والعزم يفضي بضرورة تبادل الزيارات مع الاتحاد "لتوحيد المواقف"

الإطار وحلفاؤه يبحثون في منزل المالكي عن "خارطة طريق" لإنهاء الانسداد

Date: 2022-04-18 20:49:29
الإطار وحلفاؤه يبحثون في منزل المالكي عن "خارطة طريق" لإنهاء الانسداد

الإطار الشيعي يقدم للاتحاد الوطني رؤيته لتحقيق "التوازن السياسي"

Date: 2021-12-22 14:39:56
الإطار الشيعي يقدم للاتحاد الوطني رؤيته لتحقيق "التوازن السياسي"