سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاطار الشيعي يدعو الصدر لتشكيل الكتلة الأكبر

Category: سیاسة

Date: 2022-01-07T20:06:39+0000
الاطار الشيعي يدعو الصدر لتشكيل الكتلة الأكبر

شفق نيوز/ دعا الاطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، يوم الجمعة، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى تشكيل الكتلة الأكبر.

وقال الاطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ناقش اجتماع الاطار التنسيقي رقم ٦٦ اليوم الجمعة قضية الكتلة الاكبر ومسار الجلسة الاولى وعبّر عن حرصه على التزام السياقات القانونية والدستورية".

وجدد الإطار دعوته بحسب البيان، لـ"جميع نواب المكون الاجتماعي الاكبر (الشيعة) وبالخصوص الاخوة في الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الاكثر عدداً للمحافظة على هذا الاستحقاق الدستوري واستقرار العملية السياسية"، مقدماً "شكره لجميع القوى الوطنية التي حرصت على دعم التفاهمات وعدم المساهمة في تأزيم الموقف".

related

غداً في الحنانة.. الإطار يتحدث عن لجان مشتركة وقيادي في التيار: الأمر مرتبط بنتائج الاجتماع

Date: 2021-12-06 11:07:40
غداً في الحنانة.. الإطار يتحدث عن لجان مشتركة وقيادي في التيار: الأمر مرتبط بنتائج الاجتماع

الخلافات تعصف داخل الاطار التنسيقي: القوى الشيعية امام حلين لا ثالث لهما

Date: 2021-11-25 09:13:05
الخلافات تعصف داخل الاطار التنسيقي: القوى الشيعية امام حلين لا ثالث لهما

محمد رضا السيستاني يقود حراكاً لرأب الصدع الشيعي لاختيار رئيس وزراء بـ"التوافق"

Date: 2021-11-02 09:56:33
محمد رضا السيستاني يقود حراكاً لرأب الصدع الشيعي لاختيار رئيس وزراء بـ"التوافق"

لن يزور الحنانة.. الإطار التنسيقي يسعى للكتلة الأكبر ويضع الصدر أمام طريقين

Date: 2022-01-01 12:05:40
لن يزور الحنانة.. الإطار التنسيقي يسعى للكتلة الأكبر ويضع الصدر أمام طريقين

غداً.. العامري والخزعلي والفياض باجتماع خاص مع مقتدى الصدر

Date: 2021-12-28 13:13:33
غداً.. العامري والخزعلي والفياض باجتماع خاص مع مقتدى الصدر

الاطار التنسيقي يسعى لتوحيد البيت الشيعي بـ"اغراء" النواب المستقلين بالمناصب

Date: 2021-12-17 14:05:34
الاطار التنسيقي يسعى لتوحيد البيت الشيعي بـ"اغراء" النواب المستقلين بالمناصب

قيادي في الاطار التنسيقي يكشف اسماءً "يَعتقد" أنها تحظى بدعم الصدر لتولي رئاسة الوزراء

Date: 2022-01-02 11:20:17
قيادي في الاطار التنسيقي يكشف اسماءً "يَعتقد" أنها تحظى بدعم الصدر لتولي رئاسة الوزراء

مساء اليوم.. الإطار الشيعي يجتمع بمنزل الحكيم لمناقشة "خطاب الصدر"

Date: 2021-11-18 14:29:07
مساء اليوم.. الإطار الشيعي يجتمع بمنزل الحكيم لمناقشة "خطاب الصدر"