الاطار الشيعي يدعو الصدر لتشكيل الكتلة الأكبر

شفق نيوز/ دعا الاطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، يوم الجمعة، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى تشكيل الكتلة الأكبر.

وقال الاطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ناقش اجتماع الاطار التنسيقي رقم ٦٦ اليوم الجمعة قضية الكتلة الاكبر ومسار الجلسة الاولى وعبّر عن حرصه على التزام السياقات القانونية والدستورية".

وجدد الإطار دعوته بحسب البيان، لـ"جميع نواب المكون الاجتماعي الاكبر (الشيعة) وبالخصوص الاخوة في الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الاكثر عدداً للمحافظة على هذا الاستحقاق الدستوري واستقرار العملية السياسية"، مقدماً "شكره لجميع القوى الوطنية التي حرصت على دعم التفاهمات وعدم المساهمة في تأزيم الموقف".