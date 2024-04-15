الاطار التنسيقي يؤكد دعمه لزيارة السوداني إلى البيت الابيض: نتطلع لدور في عدم توسعة الصراع

شفق نيوز/ أكد الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية، يوم الاثنين، دعمه لزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى البيت الابيض، مشيرا الى اننا نتطلع لدور في عدم توسعة الصراع.

وذكر الاطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في ظل التحديات الصعبة التي تشهدها المنطقة يعيش العراق استقراراً واضحاً في ظل تضافر جهود الشعب والسلطات والمؤسسات المعنية".

وأضاف "يتطلع العراق الى بناء علاقات دولية متينة لاستكمال استراتيجية التنمية من خلال توطيد تلك العلاقات على أسس صحيحة تعتمد السيادة الكاملة للقرار العراقي والمصالح المتبادلة مع الدول".

وتابع البيان "ومن هنا تأتي زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والوفد المرافق له إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نأمل ان تحرز الزيارة تقدما في العلاقة ما بين العراق والولايات المتحدة، على المستويات المختلفة وخصوصا الطاقة والاستثمار والاقتصاد والتكنولوجيا، ونؤكد دعمنا الكامل للحكومة والوفد العراقي برئاسة السيد السوداني".

واشار البيان "كما نتطلع الى دور عراقي يحقق إيقاف العدوان على غزة، وعدم اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وان تؤسس الزيارة لشراكة ثنائية استراتيجية مستدامة مع الولايات المتحدة خصوصا بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي، والاستعداد لجدولة الانسحاب ورغبة العراق في بناء علاقات ثنائية مع الاطراف الاساسية في التحالف وفي مقدمتها الولايات المتحدة".

واوضح البيان ان "تكون هذه العلاقة قائمة على الاحترام المتبادل، وحفظ أمن العراق وسيادته ووحدة أراضيه".