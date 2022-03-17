الاطار التنسيقي ينتظر اجتماعاً مع ريبر أحمد ويبحث عن ضمانة "صدرية"

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي، يوم الخميس، عن عزم وزير داخلية اقليم كوردستان ومرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لرئاسة الجمهورية ريبير احمد لقاء الإطار التنسيقي الشيعي للتباحث حول جملة من الملفات بما فيها مسألة ترشيحه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات ترشحت عن احتمالية لقاء ريبير أحمد بقوى الاطار التنسيقي الشيعي خلال اجتماعهم مساء اليوم وذلك لتوضيح بعض القضايا الى جانب ترشيحه لرئاسة الجمهورية وموقف الاطار إزائه".

واوضح ان "الإطار يتطلع للتحصل على ضمانات عدم تفرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتسمية رئيس الحكومة دون التوافق عليه داخل البيت الشيعي"، مشيرا الى أن "ذلك لا يتأتى الا في حال ضغطت الاطراف المتحالفة مع الصدر بإتجاه قبول الصدر بالتوافق مع الاطار وتسمية المرشح من قبل الاطار ككتلة واحدة وليس ككيان او تيار".

من جانبه قال القيادي في تحالف الفتح حسين عبيد الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، إن "قوى الاطار ستعقد مساء اليوم اجتماعا يناقش آليات الخروج من ازمة تشكيل الحكومة في شكل نهائي"، لافتا الى ان "مشاركة او التحاق وزير داخلية الاقليم ريبير احمد باجتماع قوى الاطار غير مؤكدة اذ لم تصلنا معلومات عن ذلك، مستدركا وفيما لو التقى ( ريبير) بقوى الاطار فأنه من المؤكد سيكون بهدف ايجاد منفذ لتمريره لرئاسة الجمهورية".

ووصل وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد والوفد المرافق له، في وقت سابق من صباح اليوم، إلى مبنى مجلس النواب العراقي في العاصمة بغداد لحضور اجتماع للجنة تقصي الحقائق النيابية المكلفة بالتحقيق في حادثة الاستهداف الصاروخي في اربيل بحضور رؤساء الكتل النيابية.