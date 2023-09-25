الاطار التنسيقي يناقش "أزمة" خور عبد الله بحضور السوداني

شفق نيوز/ عقد الإطار التنسيقي (يضم جميع القوى الشيعية عدا التيار الصدري) اليوم الاثنين، اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز؛ ان الاطار سيناقش مع السوداني زيارته نيويورك وما دار خلال الزيارة، وأزمة خور عبدالله مع الكويت.

وعاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأول السبت، إلى العراق بعد اختتام مشاركته في اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة بدورتها الـ78 في نيويورك، حيث أجرى العديد من اللقاءات بكبار المسؤولين المشاركين.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في الرابع من أيلول الجاري، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد سلمت السفير العراقي لدى الكويت، مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.