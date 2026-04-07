الاطار التنسيقي يكشف عن اجتماع "ليلي" انتهى بـ"إدانات"

شفق نيوز- بغداد

أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماعه المرقّم (270)، مساء أمس الاثنين 6 نيسان 2026، في مكتب حيدر العبادي، لمناقشة تطورات الوضع الأمني في البلاد.

وأدان الإطار التنسيقي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "الاعتداءات على الجمهورية الإسلامية"، معتبراً إياها "تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها".

كما أدان "استهداف القوات الأمنية ومقرات الحشد الشعبي في العراق"، مؤكداً ضرورة حماية المؤسسات الأمنية ودعمها للقيام بواجباتها في حفظ الأمن والاستقرار.

وفي الوقت الذي كرر فيه الإطار التنسيقي "إدانة استهداف البعثات الدبلوماسية"، أكد دعمه للحكومة في "إنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات الضرورية لحمايتها وملاحقة الأفراد والجماعات التي تنفذ هذه الاعتداءات التي تقوض الأمن والاستقرار وتهدد المصالح العليا للدولة والشعب".