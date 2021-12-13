الاطار التنسيقي يكشف سبب تأجيل اجتماع الحنانة مع الصدر

شفق نيوز/ كشف الاطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية، اليوم الاثنين، عن السبب الرئيسي لتأجيل عقد اجتماع في الحنانة بالنجف في منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع قوى الاطار.

وقال القيادي في تيار الحكمة المنضوي في الاطار، "رحيم العبودي" لوكالة شفق نيوز، إن "اللقاء الثاني المرتقب بالحنانة بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والاطار التنسيقي تأجل بسبب ماهية القرار الذي ستمضي به المحكمة الاتحادية، وما تبت به حول الاعتراضات المقدمة لها"، مبيناً أن "الدعوى المرفوعة من قبل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، هي من اجلت الاجتماع، وسيعقد بعد اصدار حكم نهائي بهذا الدعوى من قبل المحكمة الاتحادية العليا".

وأضاف العبودي أن "التيار الصدري، مازال لغاية الآن يعمل من أجل تشكيل حكومة أغلبية، لكن هذا الأمر صعب في الوقت الحالي، خصوصاً ان الوضع السياسي لا يسمح ونتائج الانتخابات افقدت لأن تكون هنالك اغلبية"، مشيراً إلى أن "الحكومة التوافقية هي الاقرب للمشهد العراقي".

وكان من المقرر أن يحتضن منزل الصدر في الحنانة بالنجف، اجتماعاً في السابع من الشهر الجاري، بقادة الإطار التنسيقي.

وحددت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، اليوم الاثنين الـ13 من الشهر الجاري موعداً للنظر بدعوى الغاء نتائج الانتخابات العراقية التي تقدم بها رئيس تحالف "الفتح" الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري.

ويؤكد العامري، أن تحالف الفتح سيلتزم بقرار المحكمة الاتحادية بشأن دعوى إلغاء نتائج الانتخابات، حتى لو تعرض تحالف "للظلم".

ويعيش العراق ازمة سياسية جديدة بعد اعلان مفوضية الانتخابات النتائج الاولية ومن ثم النهائية التي جرت في العاشر من تشرين الاول الماضي، وسط اعتصامات شعبية ينفذها جمهور الاحزاب الخاسرة، والتي توجه اصابع الاتهام الى بلاسخارات بتنفيذ "مؤامرة" لتزوير النتائج.