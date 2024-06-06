الاطار التنسيقي يعلّق على انشقاق نواب من تقدم: سالم العيساوي رئيساً للبرلمان بعد العيد

شفق نيوز/ اكد الاطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية عدا التيار الصدري اليوم الخميس، أن انشقاق مجموعة من نواب حزب تقدم سوف يُسرّع في انتخاب رئيس مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

وقال النائب عن الإطار سالم العنبكي لوكالة شفق نيوز ان "انشقاق مجموعة من نواب حزب تقدم افقده أحقية الادعاء بتمثيل الأغلبية البرلمانية السنية، والأغلبية أصبحت واضحة لدى الطرف الآخر الذي بين تماسكه وثابت نواب ضمن تحالف السيادة والعزم والحسم والان اصبح معهم جزء من نواب تقدم".

وبين العنبكي ان "عملية انشقاق نواب تقدم سوف تسرع من عملية انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي وتقدم لا يستطيع الاعتراض كونه لا يملك إي أغلبية برلمانية عكس الطرف السني المعارض له وهذا يعني ان سالم العيساوي اقترب بشكل اكبر من منصب رئيس البرلمان وسيكون انتخابه بالاغلبية البرلمانية المطلقة بعد عطلة عيد الاضحى".

وأعلن 11 نائبا في البرلمان العراقي، وعضوا في مجالس المحافظات، اليوم الخميس، انشقاقهم عن كتلة حزب "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي، وتأسيس جبهة سياسية بأسم كتلة "المبادرة".

وعزا النواب والأعضاء المنشقون في البيان سبب إقدامهم على هذه الخطوة إلى "حالة الجمود التي وصلت إليها الحياة السياسية، وعدم تمكن السلطة التشريعية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ شهور عديدة، مما دفعنا لتأسيس كتلة (المبادرة) لفك الانغلاق الحاصل في المشهد السياسي".