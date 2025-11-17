الإطار التنسيقي يعلن تشكيل "الكتلة النيابية الأكبر"

شفق نيوز- بغداد

كشف الإطار التنسيقي، مساء اليوم الاثنين، عن تشكيل "الكتلة النيابية الأكبر" وذلك قبل أن تمضي ساعة على إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للاقتراعين الخاص والعام.

وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم 250، بحضور جميع قياداته في مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، حيث استهلّ الاجتماع بتوجيه التهنئة إلى الشعب العراقي والقوى السياسية كافة، بمناسبة نجاح العملية الانتخابية.

وأكد المجتمعون على أن "التعاون الوطني الشامل هو الأساس في عبور المرحلة المقبلة وترسيخ الاستقرار السياسي".

وشددوا على "أهمية حسم الاستحقاقات الانتخابية ضمن المدد الدستورية وبما ينسجم مع السياقات القانونية المعتمدة، والالتزام بالتوقيتات الدستورية يمثل ضمانة لانتقال دستوري منظم يحترم إرادة الناخبين".

وفي هذا الصدد، وقع الإطار على اعتباره "الكتلة النيابية الأكبر والتي تتألف من جميع كياناته وفق الإجراءات الدستورية، وقيامه بالمضيّ بترشيح رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة"، بحسب البيان.

وفي سياق تنظيم الاستحقاقات المقبلة، قرّر الإطار تشكيل لجنتين قياديتين: الأولى تُعنى بمناقشة الاستحقاقات الوطنية للمرحلة المقبلة ووضع رؤية موحدة لمتطلبات إدارة الدولة، والثانية تتولى مقابلة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وفق معايير مهنية ووطنية.

كما ناقش الاجتماع بإسهاب المعايير المعتمدة لاختيار رئيس الوزراء، إضافة إلى طبيعة البرنامج الحكومي المطلوب بما ينسجم مع التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية التي يواجهها العراق، وبما يحقق تطلعات المواطنين في الإصلاح والاستقرار والتنمية.

وهذا الاجتماع هو الثاني خلال ساعات، حيث عقد قادة الإطار التنسيقي الاجتماع رقم 249 قبل أن تعلن المفوضية العليا عن النتائج النهائية للانتخابات.