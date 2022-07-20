الاطار التنسيقي يطالب بشكوى لدى مجلس الأمن عن القصف التركي

شفق نيوز/ أدان الإطار التنسيقي الشيعي، اليوم الاربعاء، القصف التركي الذي استهدف مصيفا في اقليم كوردستان وخلف عشرات ضحايا، مطالبا بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن والمؤتمر الإسلامي والجامعة العربية عن القصف التركي.

وقال الاطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "استمرار القصف التركي للأراضي العراقية وسقوط شهداء وجرحى من أبنائنا يستدعي وقفة جادة من الجميع بوجه هذا العدوان السافر الذي يستهدف الدولة ومواطنيها تحت ذرائع غير مقبولة".

وطالب الإطار الحكومة بـ"موقف سريع وحازم وتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي والمؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية لإدانة هذا العدوان المتكرر من قبل تركيا".

وافاد مسؤول محلي، اليوم الأربعاء، بأن أكثر 30 سائحاً بينهم نساء وأطفال سقطوا بين قتيل وجريح بالقصف المدفعي التركي الذي استهدف مصيفا في إدارة منطقة "زاخو" المستقلة في إقليم كوردستان.

وأفاد الإعلام الحكومي الرسمي، بأن العراق اتخذ سلسلة من الإجراءات لإيقاف تكرار الاعتداءات التركية.

وقالت القناة العراقية الحكومية، إن "العراق يرفع شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات التركية".

ودانت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، القصف المدفعي التركي الذي استهدف منتجعاً سياحياً في إدارة منطقة "زاخو" المستقلة في إقليم كوردستان، معلنة اتخاذ أعلى مستويات الرد الدبلوماسيّ.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، ان العراق سيتخذ الإجراءات اللازمة للرد على الاعتداءات التركية وانتهاكاتها للسيادة وتهديد حياة وسلامة المواطنين.

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى التصعيد ضد تركيا من خلال أربعة امور أبرزها غلق المطارات والمعابر الحدودية.

وقال الصدر في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "تركيا زادت من وقاحتها ظنا منها أن العراق لا يستطيع الرد إلا بإدانة هزيلة من وزارة الخارجية مع الأسف الشديد".

ودعا الصدر الى "التصعيد" واقترح "تقليل التمثيل الدبلوماسي مع تركيا وغلق المطارات والمعابر البرية بين العراق وتركيا".