الاطار التنسيقي يرحب بمقاطعة جلسة البرلمان غداً ويدعو للتشاور

شفق نيوز/ رحب الاطار التنسيقي الشيعي، يوم الاحد، بمواقف الكتل النيابية التي قررت مقاطعة جلسة البرلمان المقرر عقدها غداً، داعياً للتشاور والوصول الى حلول "واقعية".

وقال الاطار في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "انطلاقا من رؤية واضحة ودقيقة لما يمر به الواقع السياسي من انسداد ناتج عن الفوضى التي انتجتها الانتخابات الماضية ، كان موقف الاطار وحلفاءه واضحاً بضرورة عدم انعقاد جلسة انتخابات رئيس الجمهورية قبل اكمال التفاهمات".

وأضاف "لذلك فان موقفنا لازال كما هو، ونرحب بمواقف القوى التي اتخذت نفس قرارنا تجاه جلسة يوم الاثنين".

ودعا الاطار في بيانه، الى "مزيد من التشاور للوصول الى حلول واقعية ومقبولة واكمال كافة الاستحقاقات الدستورية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن كل من الكتلة الصدرية وتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكوردستاني عدم مشاركته بجلسة البرلمان المقررة يوم غد الاثنين.

وكان مجلس النواب العراقي قد أدرج في جدول أعمال جلسته المقررة غداً، فقرة اختيار رئيس لجمهورية البلاد، كما حدد الساعة 12 ظهراً، موعداً لعقدها.

يأتي ذلك في وقت أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراق، أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.

واعتبر خبراء قانونيون، أن جلسة البرلمان العراقي المخصصة لانتخاب الرئيس، الجديد باتت بحكم "معلقة" نتيجة لقرار المحكمة الاتحادية الأخير الخاص بترشيح هوشيار زيباري.