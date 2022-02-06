سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاطار التنسيقي يرحب بمقاطعة جلسة البرلمان غداً ويدعو للتشاور

Category: سیاسة

Date: 2022-02-06T18:58:51+0000
الاطار التنسيقي يرحب بمقاطعة جلسة البرلمان غداً ويدعو للتشاور

شفق نيوز/ رحب الاطار التنسيقي الشيعي، يوم الاحد، بمواقف الكتل النيابية التي قررت مقاطعة جلسة البرلمان المقرر عقدها غداً، داعياً للتشاور والوصول الى حلول "واقعية".

وقال الاطار في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز،  إنه "انطلاقا من رؤية واضحة ودقيقة لما يمر به الواقع السياسي من انسداد ناتج عن الفوضى التي انتجتها الانتخابات الماضية ، كان موقف الاطار وحلفاءه واضحاً بضرورة عدم انعقاد جلسة انتخابات رئيس الجمهورية قبل اكمال التفاهمات".

وأضاف "لذلك فان موقفنا لازال كما هو، ونرحب بمواقف القوى التي اتخذت نفس قرارنا تجاه جلسة يوم الاثنين".

ودعا الاطار في بيانه، الى "مزيد من التشاور للوصول الى حلول واقعية ومقبولة واكمال كافة الاستحقاقات الدستورية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن كل من الكتلة الصدرية وتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكوردستاني عدم مشاركته بجلسة البرلمان المقررة يوم غد الاثنين.

وكان مجلس النواب العراقي قد أدرج في جدول أعمال جلسته المقررة غداً، فقرة اختيار رئيس لجمهورية البلاد، كما حدد الساعة 12 ظهراً، موعداً لعقدها.

يأتي ذلك في وقت أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراق، أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.

واعتبر خبراء قانونيون، أن جلسة البرلمان العراقي المخصصة لانتخاب الرئيس، الجديد باتت بحكم "معلقة" نتيجة لقرار المحكمة الاتحادية الأخير الخاص بترشيح هوشيار زيباري.

related

التيار الصدري يرد على التنسيقي: إذا استمر تعطيل مصادقة نتائج الانتخابات فالشارع قد يتحرك

Date: 2021-11-19 12:43:21
التيار الصدري يرد على التنسيقي: إذا استمر تعطيل مصادقة نتائج الانتخابات فالشارع قد يتحرك

الاطار التنسيقي يتحرك للاتفاق على مرشحي الرئاسات الثلاث

Date: 2021-12-18 11:27:11
الاطار التنسيقي يتحرك للاتفاق على مرشحي الرئاسات الثلاث

بارزاني والمالكي يبحثان ضرورة اعادة النظر بنظام الحكم في العراق

Date: 2021-12-22 11:05:33
بارزاني والمالكي يبحثان ضرورة اعادة النظر بنظام الحكم في العراق

الاطار الشيعي يدعو الصدر لتشكيل الكتلة الأكبر

Date: 2022-01-07 20:06:39
الاطار الشيعي يدعو الصدر لتشكيل الكتلة الأكبر

غداً في الحنانة.. الإطار يتحدث عن لجان مشتركة وقيادي في التيار: الأمر مرتبط بنتائج الاجتماع

Date: 2021-12-06 11:07:40
غداً في الحنانة.. الإطار يتحدث عن لجان مشتركة وقيادي في التيار: الأمر مرتبط بنتائج الاجتماع

الصدريون يبلغون الإطار: لا مشاركة في حكومة تضم نوري المالكي

Date: 2022-01-06 07:43:06
الصدريون يبلغون الإطار: لا مشاركة في حكومة تضم نوري المالكي

الحكيم يقدم طلباً "عاجلاً" للقاء السيستاني

Date: 2021-11-28 19:36:29
الحكيم يقدم طلباً "عاجلاً" للقاء السيستاني

يخلو من ممثل للمالكي.. الإطار التنسيقي يشكل وفدا للقاء لجنة الصدر

Date: 2021-10-28 09:15:13
يخلو من ممثل للمالكي.. الإطار التنسيقي يشكل وفدا للقاء لجنة الصدر