الاطار التنسيقي يدعو متظاهريه إلى الانسحاب من أمام المنطقة الخضراء

شفق نيوز/ كشف مصدر في الاطار التنسيقي، يوم الثلاثاء، ان قيادة الاطار دعت جماهيرها المعتصمة امام المنطقة الخضراء وسط بغداد، الى فض اعتصامهم والانسحاب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قيادة الاطار التنسيقي وجهت رسالة شكر للمتظاهرين وشكرتهم على حفاظهم على سلمية الاعتصام، وعلى فضحهم التزوير في نتائج الانتخابات البرلمانية، وترسيخ ذلك في رأي العالم اجمع وفضح الجهات التي وقفت وراءه".

ودعت المعتصمين الى "انسحاب من امام المنطقة الخضراء مع احتفاظهم بحق التظاهر في الايام المقبلة".

ويوم امس الاثنين، صادقت المحكمة الاتحادية العليا، على نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في العاشر من شهر تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي.

وحسمت المحكمة الاتحادية جدلاً دام قرابة الثلاثة أشهر حول شرعية نتائج الانتخابات ومصداقيتها التي شككت بها العديد من الكتل الخاسرة وأبرزها كتل الاطار التنسيقي الشيعية والتي خرجت جماهيرها بتظاهرات وتحولت الى اعتصام مفتوح استمر لأكثر من شهرين أمام بوابات المنطقة الخضراء.

وبمصادقة المحكمة بقيت النتائج المعلنة على حالها حيث فازت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعداً، يليها تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي بـ37 مقعدا، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي برصيد 33 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ31 مقعدا.