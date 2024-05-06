الاطار التنسيقي يحمل الكتل السُنّية مسؤولية شغور منصب رئيس البرلمان

شفق نيوز/ اكد الاطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري يوم الاثنين، عزمه على عقد جلسة لانتخاب رئيس البرلمان في نحو أسبوع.

طالب الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "الكتل السنية الكريمة بتحمل مسؤوليتها تجاه شغور هذا المنصب الأساس في النظام السياسي لهذا الموقع خلال أسبوع".

واعلن الإطار التنسيقي عزمه عقد جلسة تخصص لذلك بعد انتهاء مهلة الأسبوع لاستكمال الاستحقاق الهام والاستعداد للتصويت على جداول موازنة 2024.