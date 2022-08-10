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"لحماية الدولة".. الإطار التنسيقي يحشد لتظاهرات جديدة على أسوار الخضراء

Category: سیاسة

Date: 2022-08-10T20:29:40+0000
"لحماية الدولة".. الإطار التنسيقي يحشد لتظاهرات جديدة على أسوار الخضراء

شفق نيوز/ دعا الإطار التنسيقي الشيعي، يوم الأربعاء، أنصاره الى تظاهرات جديدة على أسوار المنطقة الخضراء التي تضم مقر الحكومة والبرلمان وعدد من مؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية.

وقالت "اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة"، المنبثقة عن الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "إيمانا منا بضرورة الوقوف مع الخطوات القانونية والدستورية للدفاع عن مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية، ومن أجل الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات تعمل على مواجهة الأزمات والتحديات ، وخصوصا أزمة الكهرباء والماء والغلاء المعيشي التي أثقلت كاهل المواطن ، ومن أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تضمن حياة العراقيين وأمنهم وتمنع كل أشكال الفوضى ومحاولات الإخلال بالسلم الاهلي، نوجه الدعوة الى أبناء شعبنا العراقي للمشاركة الفاعلة في تظاهرات (الشعب يحمي الدولة) والتي ستكون على أسوار الخضراء".

وأكد البيان، على "منع أي تجاوز للمظاهر الحضارية التي شهدتها جميع تظاهراتنا، والإلتزام العالي بالتعليمات الصادرة من اللجنة المنظمة والتي يقف في مقدمتها التعاون التام مع القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات".

وفي السياق قال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "التظاهرة ستكون يوم الجمعة المقبل الساعة الخامسة عصراً من جهة الجسر المعلق".

وشهدت العاصمة بغداد، عصر يوم الاثنين (1 آب الجاري)، تظاهرة لجمهور الإطار التنسيقي الذي يضم مجموعة من الأحزاب الشيعية قرب الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء، وذلك بعد دعوة من "اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة"، والتي جاءت رداً على الاعتصام المفتوح لأنصار التيار الصدري في البرلمان ودعوة الصدر لتغيير النظام السياسي.

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